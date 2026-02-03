葉蒨文與曾展望音樂會上「甜蜜錫錫」被網民指似做騷：出來掙錢的

TVB戀綜《女神配對計劃》熱潮未退，更帶紅了葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）這對情侶檔組合「搵真銀」。他們二人因節目結緣，完結後不僅多次公開約會，還以情侶身份頻頻出現在商業活動，日前（1日），葉蒨文、曾展望、羅毓儀、林俊其及蔡思貝在廣州舉行《Share Me Your Love》音樂會，期間葉蒨文及曾展望的「甜蜜互動」再次成為全場焦點。雖然有不少人大讚他們很甜蜜，但其實亦有不少網民嫌棄他們「假」，早於音樂會之前已經有不少網民覺得他們很「煩」及「假」，今次過後未知又會有多少人覺得他們愈來愈「演」。

早於音樂會之前已經有不少網民覺得他們很「煩」及「假」。(小紅書圖片)

葉蒨文與曾展望音樂會上「甜蜜錫錫」

音樂會上，葉蒨文及曾展望演繹了《就算世界無童話》、《三生有幸》等多首浪漫歌曲。每當一人獻唱，另一人總是以比心手勢應援，甜蜜氣氛溢滿全場。二人更一度手牽手走下舞台與觀眾互動，親近程度令人羨慕。在觀眾熱烈呼聲下，葉蒨文大方親吻曾展望臉頰，隨後曾展望也回以深情一吻，「甜美瞬間」引起全場歡呼。

音樂會上，葉蒨文及曾展望演繹了《就算世界無童話》、《三生有幸》等多首浪漫歌曲。(小紅書圖片)

葉蒨文大方親吻曾展望臉頰，隨後曾展望也回以深情一吻，「甜美瞬間」引起全場歡呼。(小紅書圖片)

網民指似做騷

除了假之外，亦有網民指他們「肥」，但就用很大道的詞：「兩個都發福不少，幸福肥。」更有不少網民表示對他們不認識：「不認識，這倆誰呀，幹啥的？」更有網民「快狠準」地說出他們這個情侶檔的來意，其實是：「出來掙錢的。」亦有網民覺得他們是假的：「演」、「感覺在好多場合親嘴，好做秀咯」、「本來就是藝人迎合粉絲要求挺正常的」。葉蒨文及曾展望這對情侶檔並不是完全零負評。

葉蒨文及曾展望這對情侶檔並不是完全零負評。(小紅書圖片)

其實都唔少人覺得葉蒨文及曾展望「假」。(小紅書圖片)

更有網民「快狠準」地說出葉蒨文及曾展望這個情侶檔的來意，其實是掙錢的。(小紅書圖片)