五索直播中自爆去年險懷孕食事後丸解決：我好後悔

現年35歲的鍾睿心（五索），去年初高調認愛大生銀行主席馬清鏗後，獲網民封為「最強小三」，除了拍拖10年並育有4名子女外，更不忌諱在社交平台大晒與馬生的恩愛日常。但早前的一次直播，五索與網民大玩你問我答時自曝去年差點再次懷孕，而她對當時服用事後丸的舉動深感後悔，因為她直覺認為或許會是個女兒。

五索與馬生好恩愛。(ig@5kidsokma)

五索自爆去年險懷孕。(節目截圖)

目前專注於自資創業的五索事業發展如日方中，她在直播中透露，今年的目標是突破一億元收入。談及生育計畫，有網民好奇她是否打算再添新丁，五索坦言自己很想再生個女兒：「我想有第二胎，其實我有少少後悔，因為其實actually我哋10月嘅時候係差啲有咗，但係最後我決定冇要到，我食咗粒事後丸，我好後悔，因為我feel到嗰個可能係女。」

五索自爆食事後丸解決。(節目截圖)

五索又示，家中的女兒曾抱怨家中全是男孩子，缺少共同話題：「佢好想要一個妹妹，同佢一齊玩手甲，貼貼紙。」所以她很希望擁有一個能一起分享興趣的妹妹。對此，五索態度坦率，甚至幽默回應網友的驚訝稱：「有錢人就係咁生得！」五索的直白與自信引起不少的熱議，不僅讓人注意到其家庭生活的特殊背景，也展現出她對家庭與事業的獨特平衡及態度。