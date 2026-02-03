非常檢控觀｜中印混血靚仔追夢捱世界　寫CV「工作」經驗係捉鬼？

TVB新劇《非常檢控觀》中，飾演游嘉欣細佬「徐慶山」的布樂文（Jason Bootwala），憑著一副深邃的鬼鬼哋面孔，卻操著一口流利地道廣東話，成功引起觀眾注意。這位中印混血兒外表陽光，近年在多個綜藝節目如《搵鬼去電視城》、《陀地外國人》中十分活躍。不過，剛從中文大學商科畢業的他，接受訪問時大談入行辛酸，由半工讀的崩潰，到面對合約「零底薪」的現實，更自爆畢業搵工寫CV時遇到的「老尷」情況，認真有苦自己知！



除了游游，與游游組成「車房五鼠」的「鑽天鼠」盧方天（林浩文飾）、「徹地鼠」韓彰地（周百恩飾）、「穿山鼠」徐慶山（布樂文飾）、「翻江鼠」蔣平江（林智樂飾）同樣有很大發揮。（TVB圖片）

土生土長中印混血

劇中布樂文飾演孤兒，與游嘉欣姐弟情深。現實中，他是一位不折不扣的香港仔，廣東話堪稱地道過本土人，與外國人的臉孔有鮮明反差感。「我爸爸係印度人，媽媽係香港人，我係土生土長，考DSE中文㗎！」雖然小時候難免因膚色被同學講笑，但他性格樂觀，反而與同學打成一片：「朋友先會咁講笑，見到新聞有印度人打劫問係咪我親戚，我都唔介意，因為係Friend。」

布樂文係邊個？（陳順禎 攝）

布樂文在《搵鬼去電視城》中出場。（TVB圖片）

布樂文主持《陀地外國人》。（TVB圖片）

曾主持《亞馬遜》及參演《新聞女王2》

雖然觀眾對他的名字未必熟識，但細數布樂文的「個人履歷」，其實相當豐富。入行約四、五年，他已參演過《虛擬情人》及重頭劇《新聞女王2》；綜藝方面更是多產，由J2年代的《搵鬼去電視城》、《鋪鋪Poker》、《阿媽唔信我去亞馬遜》，到《你想點煮姐》做主持，甚至《陀地外國人》都有他的身影。

布樂文參演《新聞女王2》。（ig圖片）

不過，曝光率不代表收入。布樂文坦言，入行初期簽的是「學生約」，與一般藝員有底薪不同：「我係無底薪，Show錢真係好少。」面對坊間傳聞TVB藝員月入可能低至7千元，甚至連搭車食飯都掹掹緊，布樂文不諱言這就是現實。

布樂文坦言收入掹掹緊，但可以做到自己的事，也是十分值得的。（陳順禎 攝）

畢業搵工寫CV勁老尷 HR：你個Intern係捉鬼？

隨著去年底正式在中大商科畢業（主修管理，副修法律），不再是學生的他亦要面對生計問題：「依家畢業咗，真係要搵Part-time，或者搵份正職。」擁有中大商科管理學位，理應是職場搶手貨，但布樂文卻遇上一個令他哭笑不得的難題——寫CV。

「人哋商科畢業，CV上面寫嘅都係去大公司做Intern（實習），但我嗰幾年時間全部畀晒TVB。」記者開玩笑，表示他的Intern就是做TVB藝人，他也十分認同：「冇錯。」

布樂文坦言收入掹掹緊，但可以做到自己的事，也是十分值得的。（陳順禎 攝）

大合照時，布樂文企在最上一排側面。（陳順禎 攝）

試想像一下，當HR打開布樂文的CV：工作經驗一是《搵鬼去電視城》，負責探靈、夜更巡邏；工作經驗二是《阿媽唔信我去亞馬遜》，負責求生技能、與野生動物溝通；技能則是《鋪鋪Poker》和《你想點煮姐》，打poker和煮飯。

「我唔能夠喺CV寫『我喺TVB做咗幾年藝員』，商業機構見到會覺得唔關事，未必請。所以呢方面而家搵工真係有啲吃力。」雖然「Intern」經驗與商業世界格格不入，但這份獨特的歷練，或許正是他最寶貴的資產。這位混血靚仔為了追夢，甘願在現實與理想中掙扎，這份堅持絕對值得觀眾給予掌聲。

佢cosplay Bruno Mars同伍韻婷拍《APT.》翻版，大家仲有冇印象？（ig圖片）