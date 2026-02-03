李家仁醫生再與黃一山聚會近況曝光　與過去的「肥嘟嘟」形象有別

現年73歲的著名兒科醫生李家仁，當年以《小明上廣州》系列的兒歌紅遍全港，深得人心，被讚譽為「兒歌醫生」。他「肥嘟嘟」的身形及親切形象一向深入民心。然而，去年1月他在好友黃一山的小紅書影片中現身時，身材消瘦，與過去的「肥嘟嘟」形象大相徑庭，引起外界對其健康狀況的擔憂。

李家仁醫生當年以《小明上廣州》系列的兒歌紅遍全港。（羅君豪攝）

李家仁醫生肥嘟嘟好易認。(小紅書圖片)

李家仁身精神狀態看似不錯

事隔一年，黃一山昨日（2月2日）再次分享與李家仁醫生共進團年飯的影片，讓外界一窺其最新近況。在影片中，李家仁身穿紅白格子襯衫及黑色外套，精神狀態看似不錯。相較去年，他的面頰與身形稍見豐腴，但仍與以往充滿標誌性的豐滿體態有距離。然而，令人擔憂的是，影片中李家仁說話時有所停頓，顯得氣息不足。李家仁回應黃一山時說：「當然…冇拍MV…韋然就用…電腦做咗啲效果…」他的中氣不如以往充沛，在與黃一山交流時，話語間多次因「不夠氣」而稍作停頓，令人略感擔心其身體狀況。

李家仁醫生瘦咗好多。(小紅書圖片)

去年李家仁醫生都有同黃一山聚會。(抖音圖片)

李家仁透露了自己近況

除了健康近況外，李家仁也透露了自己近期的創作動向。去年，他曾提到將推出新歌《小明返香港》，如今回應稱歌曲已經面世，但未能拍攝MV，而是利用電腦製作效果呈現：「當然冇拍MV，當然就用電腦做咗啲效果，就有《小明返香港》。」他還透露希望鼓勵更多人回香港「開開心心，一齊搵嘢做」，齊心協力為大灣區發展作出貢獻。

李家仁醫生最出名係《小明上廣州》系列。(小紅書圖片)

除了音樂與醫療界的成就，李家仁是昔日灣仔東方書局的太子爺，家族經營逾半世紀的地舖於2021年出售，為其帶來豐厚收益。然而，他始終堅持以自己的資金製作音樂，不計回報，只為追求興趣。此外，他積極投身公益事業，曾擔任九龍樂善堂主席、聖約翰救傷會副總監，更於2005年被授予太平紳士殊榮，並於2015年榮獲銅紫荊星章，以表彰其對社會的貢獻。多年來，李家仁以醫者仁心及對音樂和公益的熱忱，塑造了深受愛戴的形象。

以唱作兒歌「小明上廣州」而聞名的李家仁醫生可以真正上廣州，歌曲其中一句是：「小明上廣州，搭高鐵，樂悠悠」。（林若勤攝）