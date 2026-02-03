游學修直播談封殺誠懇感激ViuTV昔日提攜 與伯樂通電話後決定停戰

早前Tyson Yoshi新歌《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影首映禮上，爆出ViuTV及Viu1hk封殺游學修的風波，當日ViuTV及Viu1HK不但未有採訪主演演員游學修，即使是花絮片段都裁走他，社交平台上亦只標註了其他演員，可說是當游學修透明。其後游學修在社交平台以各種方式表達不滿，不過一日後他態度轉變，選擇暫停紛爭：「攰了，唔玩了，本來已經完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以後一帆風順。」

當日電子媒體訪問張文傑、游學修及林子峰，而ViuTV及Viu1HK雖有到場，但未有訪問這組藝人，只訪問Tyson Yoshi、Nancy Kwai及導演何圖，因而爆出「封殺」風波。（資料圖片）

游學修事後在社交平台連環表達不滿，將Viu1娛樂頻道的相關新聞「倒轉」分享。（Threads/IG@neoyau19）

游學修化身床哥於JFFT開「修寶心事台」直播

而由於YouTube頻道JFFT的床哥早前宣布休假，昨晚（2日）游學修就化身床哥「頂更」，於JFFT開「修寶心事台」直播，一開場已有二萬人收看，高峰期更吸引了三萬多名觀眾觀看。雖然直播開場時不少人留言提及「Viu」，最初游學修未有正面回應，而是以動畫《進擊的巨人》主角艾倫的糾結心境來表達個人情感。他坦言正處於掙扎中：「我依家心路歷程伴隨劇情，同艾倫一樣商討緊係咪發動地鳴（毀滅世界級攻擊手段），係咪要做咁多嘢對大家都唔好，但總之暴力就係唔啱啦。」雖然大家似乎都以為有花生食，想聽游學修鬧人，但「新造的修」面對觀眾直接提問有關疑似遭到封殺的事件時，則表示今晚不會「開戰」，因他主要想大家談心事，直指：「想聽開戰嘅就可以走先！」

游學修似乎因被ViuTV的冷落感到不滿，在社交平台上頻頻留言，引起外界猜測。(直播截圖)

游學修以memo紙黐頭扮highlight扮床哥，於JFFT開心事台直播。(直播截圖)

游學修再度表達了對ViuTV的感激之情 多謝楊尚友引薦

之後游學修以黑畫面與變聲形式扮演「神秘人阿J」訴心聲回應ViuTV事件，他未有表達不滿，而是道出自己對ViuTV的感激之情。他直言：「始終呢個電視台都係佢好重視嘅一個地方，所以呢幾日佢有啲唔開心，但佢話有樣嘢好重要，佢仲未好似而家咁風靡萬人，咁名成利就、受萬人擁愛，仲係一個醜小子，呢個電視台已經畀機會佢。佢成日話自己喺2015、2016嘅時候，佢覺得自己醜樣、好幼嫩、同埋成日失言，但呢個時候，有個電視台畀機會佢。」他感謝電視台給他演出早期開台劇《瑪嘉烈與大衛 綠豆》，又在拍《三一如三》認識了廚師Christian Yang楊尚友，對方將他引薦給其他ViuTV同事，使他在冇作品集情況下有機會開拍20集自編自導自演的《仇老爺爺》。

游學修再度表達了自己對ViuTV的感激之情 。(直播截圖)

游學修透露身邊多人擔心 籲支持者停止攻擊ViuTV

這位游學修聲演的阿J透露，當日給他機會的前輩這兩天都有主動致電關心，指當中有些誤會，令游學修聽完後放棄「地鳴」，笑言：「修仔話，其實佢搞咁多嘢，都只係想『𢯎』撈啫。只要有機會，佢就會捉住。所以既然呢一位前輩有呢個溝通後，修仔都想為自己講過嘅嘢，令身邊擔心佢嘅人唔使驚，阿修喺大廳。你哋唔好再鬧喇，如果為咗修仔好，記住佢都係想『𢯎』撈㗎。」

游學修以黑畫面與變聲形式扮演「神秘人阿J」訴心聲回應ViuTV事件，透露這兩天與一位曾給他機會的前輩溝通過後，決定放棄「地鳴」。

他坦言之前的行為源於傷心，之後經過溝通、感恩，有了反思；後來他以游學修真身說：「身邊好多人都話擔心我，threads有人成立關注我精神健康咩剩，呢兩年嚟自己好多嘢都成長咗，知道分寸喺邊，有冇唔開心？係有唔開心，但頭先阿J講嘅都係我真心話。呢位前輩同我通咗電話，真係由我當日拍電視劇開始，佢絕對冇任何需要畀機會我嘅情況下，畀機會我演出，亦畀機會我拍咗我第一部電視劇《仇老爺爺》，呢位前輩我好重視，之後試當真開騷、搞舞台劇我都有邀請呢位前輩嚟睇，我好重視自己嘅『根』，好需要歸屬感，喺JFFT、試當真都好，HOY TV話搵我做訪問我都好多謝HOY TV，我自己好重視呢啲嘢，我會記得，前輩有呢啲關心好足夠。」阿修又指，自己雖然沒做什麼，只是留言，但都希望支持者停止攻擊，又說：「希望盡快喺黃Viu嘅訪問度見到大家。」

游學修指自己很重視自己的「根」，但仍呼籲支持者停止攻擊ViuTV，又說：「希望盡快喺黃Viu嘅訪問度見到大家。」(直播截圖)

預告出席《金多寶》首映 將手持「生啤」入鏡盼現身Viu訪問

之後游學修又說自己已一段時間沒出席行內的首映、演唱會，但MakerVille藝人呂爵安、好友鍾雪瑩主演的賀歲電影《金多寶》即將上映，游學修透露自己屆時會出席首映禮支持好友：「我就去首映禮搵主角影相！然後我希望到時喺Viu嘅訪問見到大家！」由於早前他一度將Threads頭像換成「生氣」的「生啤」（ViuTV吉祥物），近日得悉有人想送他「生啤」禮物，他說屆時會在《金多寶》首映上揸住生啤入鏡，支持ViuTV！

游學修預告將出席《金多寶》首映，指屆時會在《金多寶》首映上揸住生啤入鏡，支持ViuTV！(直播截圖)

而在歷時四小時的直播尾聲，游學修講真心話，他直言剛才講有關ViuTV的說話，都是真心話，並坦言：「呢幾日心情唔係咁好，係真嘅；頭先話希望件事過去，都係真心嘅，我頭先話我感恩呢個台畀機會我，都係真心嘅。香港有幾多個電視台啫？我哋呢一輩人最缺就係演出機會，佢都的而且確畀我拍咗第一部電視劇，好開心㗎嗰時有得演《綠豆》，到《三一如三》擔正，亦真係咁，我記得金生、魯生嚟探班，就係金生拉住魯生，就講話『Christian話呢個𡃁仔阿修有嘢想拍』，就咁樣開始，有咗《仇老爺爺》，所以我好鍾意呢個台。」他指自己前幾天確實有留過一些言，但之後已沒再助攻叫大家攻擊該台，亦希望支持者停止，誠懇表示：「如果真係錫我就由佢啦，希望有我出現嘅地方大家仲會嚟睇，冇我出現嘅地方大家仲記得我。」