李龍基被爆已搬離與王青霞昔日愛巢　遷入山旮旯「貨倉屋」隱居

現年75歲的「御用皇帝」李龍基自其未婚妻王青霞（Chris）忘年戀引起極大迴響，女方先後因入獄及瞞婚，育有16歲兒子，李龍基原來為「第三者」。李龍基接受《香港01》訪問透露，王青霞離家出走，回到佛山後「唔覆機」，最終分手收場。今日（3日）有傳媒爆出，李龍基已悄悄搬離昔日與王青霞位於新界共築的700呎村屋愛巢，獨自遷入遠離人煙的山旮旯隱居。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基深夜獨自回「貨倉屋」

李龍基被傳媒拍得深夜工作後，獨自駕車返回「貨倉屋」。新居位於四野荒涼的山旮旯，住所周圍遍佈大型貨倉及重型車停車場，入夜後只有零星街燈。消息指，李龍基與王青霞昔日的村屋愛巢有700呎，更設有天台，是王青霞曬太陽和做運動的地方，屋內還特別設立畫室，相信愛巢內必定充滿二人甜蜜回憶。如今人去樓空，李龍基為免觸景傷情搬離舊居。

李龍基當日知道王青霞被判入獄後激動痛哭。(資料圖片)

李龍基人財兩失

為了這段忘年戀，李龍基付出沉重代價，他曾透露當初為與王青霞結婚獲取自由身，「淨身出戶」將名下物業全數給予第二任妻子。後來王青霞官司纏身，李龍基不惜花費數十萬積蓄聘請大律師為對方奔走。他指原本已在珠海租下千呎單位，待王青霞出獄後，展開婚後新生活如今計劃告吹，白交一年租金，人財兩失。

兩人曾經相愛過。(資料圖片)