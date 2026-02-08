劉德華接班人近照回春狀態驚人　曾傳遭TVB封殺避走台灣鑽研命理

現年61歲的劉錫明曾是90年代TVB當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衛健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友倪震不滿，遭對方旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」及惡意抹黑，演藝生涯因而急走下坡。劉錫明後來轉戰台灣發展，繼而在台灣組織家庭，婚後育有一名女兒。同時，劉錫明也不斷進修，早年考獲工商管理碩士，近年又進階潮流經營社交平台和專研紫微斗數，果然活動老學到老。

劉錫明斯文Look現身日料店 帥氣依舊

近日，有網民在社交平台分享影片，表示在一間日本料理偶遇劉錫明。早年曾被指一度暴肥的劉錫明，片中明顯回春，他身穿一件灰色西裝外套配搭頸巾，散發文質彬彬的儒雅氣質。雖然已經60有1，面上難免有些許歲月痕跡，但劉錫明氣色極佳，皮膚緊緻且面帶光澤，一頭烏黑頭髮更是令人羨慕。難怪網民戲言：「法拉利老了還是法拉利」。

親解當年離港非被TVB封殺

消失香港幕前多年的劉錫明，早前亮相節目《直播靈接觸》，透露自己學習術數，鑽研紫微斗數及子平八字已有20多年。他透露當年離開華星唱片公司後，1989年在機緣之下認識一位雙目失明的伍師傅，對方在深水埗幫人睇八字：「當時師傅講我成條命，說89年係我嘅關鍵年，上半年會好差，還特別叫我多啲陪伴爸爸。」沒料不到一個月，劉父突然心臟病發離世。劉錫明從此後對八字感興趣，便拜伍師傅為師，如今更有「劉半仙」美譽。

劉錫明也重提當年離開香港娛樂圈，並非如外界傳聞般被TVB封殺，而是命運，「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就沖去台灣。」他透露當時TVB有意與自己續約，但適逢吳麗珠介紹台劇演出機會，他便順應運勢轉戰台灣發展，台劇《深閨夢裏情》換角由他接手做男主角。

另外，2008年時，倪震在《壹週刊》專訪中終於向劉錫明致歉，承認從來沒有出現過他執筆所寫的爭女過程，一切只是因為周慧敏人見人愛，而自己安全感不足，所以才傷害對方。他直認當年年少氣盛：「我感激劉生寬宏大量，在記者一再挑撥下，他都只說現在幸福家庭，舊事不想重提，他沒有落井下石。」對於這個17年後的道歉，劉錫明亦在訪問中坦言早已放下，亦接受對方道歉：「雖然呢個道歉遲嚟，但我都會接受。」

劉錫明24歲女入行闖演藝圈 拒與父共事

劉錫明如今與太太及女兒一家三口美滿幸福，女兒劉安晴轉眼間亦22歲，並隨父親腳步踏入演藝圈，劉錫明對此表現開明，但坦言不會擔任女兒經紀人。劉安晴則笑說：「家人不能一起工作啦！」劉錫明指出，女兒在外面學了很多，且因為親人身分有時候反而在教育上會有距離，劉安晴透露自己的偶像是韓國女神IU，一直以來都以IU為學習榜樣。