王祖賢突開設多個社交平台又開微博工作室　疑為復出鋪路參加綜藝

有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢現長居加拿大生活，過着潛心修佛的日子，但在去年時其就在當地開設了一間養生艾灸館，因而近來更被發現頻頻現身內地參加有關中醫艾灸的活動，一舉一動再度受到關注。最近，她就被發現先後開設三個內地社交平台帳號，包括「快手」、「抖音」、「小紅書」，近日更在微博開設「王祖賢工作室」，動作頻頻引起不少網民猜測，懷疑她是準備復出參加綜藝節目《偶像來了》。

王祖賢有「亞洲第一美女」之稱。（電影劇照）

王祖賢在加拿大已開養生艾灸館。（影片截圖）

短時間進駐多個社交平台

王祖賢在短時間內先後陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號，立即引來不少話題及網民關注，其人氣非常高企。而在人生下半場突然之間高調現身進駐多個社交平台，她就趁59歲生日表示：「我來到這裡，不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常或是情緒起伏時安頓自己的小方法，生活不只有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點「糟心」的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福，59歲這天，我還是希望自己能夠一直保持這份平常心、保持熱愛、保持感恩。」表示會在未來的日子裡，會在社交平台與網民分享生活及互動。

王祖賢短期內開設多個社交平台。（抖音截圖）

王祖賢好漂亮。（微博圖片）

微博開設「王祖賢工作室」

除了進駐多個社交平台之外，王祖賢更被發現在微博已開設了「王祖賢工作室」，而在第一篇發文中，其工作人員就作代表表示：「如今她想用更親近的方式，和大家說說話，分享她生活裡的風景、不同階段下的心境，而這裡，將以陪伴者的視覺，把她的分享同步給更多一直記得她、關心她的你們。」

王祖賢在微博開設工作室。（微博圖片）

疑參加綜藝節《偶像來了2026》

王祖賢動作多多令不少網民頓時懷疑她為復出鋪路，有可能會在未來的日子出現在綜藝節目中。因為在1月份的時候，網上已有傳聞指，綜藝節目《偶像來了2026》的導演組很有誠意的飛到加拿大重金邀請她參加，甚至有爆料指她己簽約答應，接下來會陸續開設多個社交平台帳號，果真之後進駐多個社交平台，但目前節目組及王祖賢本人還未確認該消息。

王祖賢首個vlog。(小紅書截圖)