「校長」譚詠麟識英雄重英雄　多次大讚綠葉王：球技最好藝人

樂壇「校長」譚詠麟近日在社交平台分享與資深藝人張國強（樂壇「校長」譚詠麟近日在社交平台分享與資深藝人張國強（樂壇「校長」譚詠麟近日在社交平台分享與資深藝人張國強（KK）的合照，兩人相識數十載，雖然一個是樂壇首席巨星，一個是被譽為金牌綠葉的實力派，但私下感情極厚，更因足球結下不解之緣。



譚校長與張國強的友誼！（微博照片）

巨星與綠葉：地位不同 欣賞依舊

譚詠麟多次在微博貼文中流露出對好友的由衷欣賞。儘管兩人在影視圈的崗位不同，校長卻從不以「大咖」自居，反而對張國強多年來在演藝事業上的專業與堅持讚不絕口。張國強雖然多演配角，但其紮實的演技與敬業精神，在圈內早有口碑，兩人這份「識英雄重英雄」的交情，在現今功利的娛樂圈中顯得尤為珍貴。

張國強是香港明星足球隊開山元老。（微博照片）

校長：他是心目中球技最好藝人

除了演技，譚詠麟最看重的莫過於張國強的足球技術。眾所周知，校長熱愛足球，閱人無數，但他直言在心目中，張國強的球技在藝人當中屬於頂尖水平，更寫道：「我心目中認為足球技術非常好的藝人張國強除了演技，譚詠麟最看重的莫過於張國強的足球技術。眾所周知，校長熱愛足球，閱人無數，但他直言在心目中，張國強的球技在藝人當中屬於頂尖水平，更寫道：「我心目中認為足球技術非常好的藝人張國強除了演技，譚詠麟最看重的莫過於張國強的足球技術。眾所周知，校長熱愛足球，閱人無數，但他直言在心目中，張國強的球技在藝人當中屬於頂尖水平，更寫道：「我心目中認為足球技術非常好的藝人張國強👍真希望他能再一次加入明星足球隊。」又在另一貼文中寫道：「聞驥鼓思良將👍！今日相聚言談甚歡👌，寄望他朝有緣綠茵場上再結伴奔馳🤞香港明星足球隊開山元老 張國強👏💪」

二人友情。（微博照片）

張國強非常厲害。（微博照片）

出身甲組職業球員 張國強曾代表香港征戰亞洲賽

張國強年輕時是一名職業足球員。他於15歲考入愉園青年軍，展開他的足球生涯。1975年便以香港足球代表隊隊員身份，到科威特參與亞洲足協U19青年錦標賽。自此他升上愉園預備組，其後再升上甲組，及後效力過東方足球隊及海蜂。隨後雖轉戰影視圈成為「金牌綠葉」，但張國強其紮實的運動員底子與職業級腳法，在圈內一直被視為神級存在。

點撃睇張國強後生相：