鄧兆尊終極回應靠父幹日收4萬利息傳聞　爆一年豪畀三房女友150萬

現年58歲的鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）的兒子，擁三位女友，享盡齊人之福。至於其身家多年來也是外界焦點，鄧兆尊曾承認每年一房給5、60萬家用，形容為「長期合約」。亦有傳鄧兆尊繼承了新馬司曾15億遺產，「躺平」以遺產收利息至今，有內地網紅指鄧兆尊至今已滾存達17億元，封他為最成功富二代，近來更傳出他日收4萬利息，愈傳愈誇張，鄧兆尊早前不禁開腔澄清︰「其實我都係一個每日工作嘅普通人嚟！」

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）

鄧兆尊的三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊新女友陳妙慧（Nana）接受訪問。

鄧兆尊澄清日收4萬蚊傳聞

鄧兆尊在社交平台分享影片，他手持電話，被指每日獲4萬蚊進帳，鄧兆尊笑說：「如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？」鄧兆尊指大家為流量以訛傳訛無可厚非，惟他提醒「大家有個譜先得㗎！」鄧兆尊強調自己是每日努力工作的普通人，有人向鄧兆尊借錢，他直言：「畀啲時間我，我盡量努力啲！」

鄧兆尊回應大方幽默，然而其他網民不賣帳，留言：「鄧兆尊：財不可外露，我被綁票就怪你們」、「鄧兆尊：每天4萬？你是在咒我嗎？」

鄧兆尊出席細妹鄧翠玉的貓狗服務中心開張，帶埋大婆Carman出席。（小紅書）

鄧兆尊當年因爭產案日日見報，但亦因而令他拍劇時人工升價500%，追上了出名Show錢高的阮兆祥。（劇照）

鄧兆尊回應17億身家傳聞：一億我都未見過

鄧兆尊更早前跟吳家樂主持網上節目《娛樂好好玩》時，已回應17億身家傳聞，他說：「成日話我有17億，邊個搵到出嚟，我同佢平分，一億我都未見過呀！」吳家樂笑斥鄧兆尊講這句話就知他講大話，一億對他而言是「散紙」。

鄧兆尊指哪有這麼多錢。（抖音）

鄧兆尊指有這麼多錢就會買艘遊艇請大家一齊玩。（抖音）

鄧兆尊澄清日收4萬利息傳聞。（抖音）