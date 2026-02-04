首代體育世界主持68歲狀態Fit漏　愛足太太40年曾砲轟後輩Hea住做

68歲的林嘉華入行半個世紀，除了是第一代《少年警訊》及《體育世界》主持外，也是公認的好戲之人，無論在《奸人堅》演正氣凜然的黃飛鴻，或是《鐵馬尋橋》奸到出汁的「榮德」都入型入格。他於2019年與TVB約滿後，回到加拿大定居享受人生，外界經常以為他已退休，但他強調自己字典裏沒有這兩個字，依然還很大戲癮的他，近年還頻頻回港拍劇，早前在劇集《執法者們》中，飾演性格極端狡猾、陰險冷酷且狂妄自私的「戴祖福」，依然戲味十足。最近，他又完成邵氏新劇《風華背後》，雖然劇集暫時未有得看，但近日，有網民野生捕獲到林嘉華身影，大讚身形fit爆，更難得的是，他對太太一條心，結婚40多年依然形影不離。

林嘉華口才了解，亦是第一代《體育世界》主持。（無綫電視截圖）

林嘉華在《鐵馬尋橋》中飾演奸到出汁的「榮德」一樣入型入格。（無綫電視截圖）

林嘉華早前在劇集《執法者們》中，飾演性格極端狡猾、陰險冷酷且狂妄自私的「戴祖福」，戲味十足。（《執法者們》劇集截圖）

稍後播出的邵氏新劇《風華背後》，大家又可以欣賞到林嘉華的演技。(葉志明 攝)

林嘉華銀髮Look打扮年輕

近日，有網民於社交平台分享在汕頭一間很有名的餐廳外，野生捕獲林嘉華的影片，並寫道：「偶遇香港明星林嘉華，68歲了還滿臉笑容，這種好心態超級感染人。」片中，林嘉華留著近年其標誌性的帥氣銀髮，身穿灰色外套搭配牛仔褲及波鞋，造型簡約有型。雖然即將邁入古稀之年，但他身形依然「鋼條」般結實，腰骨挺直，狀態fit到漏，打低不少同齡人。網民不禁大讚：「狀態不錯」、「嘉華哥看起來還能打」。

近日，有網民在汕頭一間很有名的餐廳外野生捕獲林嘉華。（小紅書截圖）

同街坊有講有笑。（小紅書截圖）

「吹水王」毫無架子 愛妻低調伴左右

雖然林嘉華外表「酷酷哋」，不說話的樣子還帶點嚴肅，但私下的他卻是另一副模樣，不少合作過的演員爆料，指林嘉華哥私下非常健談，更是劇組中的「吹水王」。片段所見，林嘉華發揮「吹水王」本色，與街坊親切打招呼兼有講有笑，一點架子都沒有，態度極之親民。而更難得的是，林嘉華與曾任職無綫服裝指導的太太劉寶珍即使結婚40年，但依然形影不離，當林嘉華與街坊傾得興起時，太太則在旁默默為他拍片，非常恩愛。

林嘉華與太太（後方戴帽女士）形影不離。（小紅書截圖）

林太全程在旁幫老公拍片。（小紅書截圖）

68歲來講，林嘉華覺得是fit到漏。（小紅書截圖）

財政大權全交太太

林嘉華絕對是圈中的模範好老公，他早前接受《香港01》專訪時，自爆早已將自己的積蓄全交由太太管理，直言一向不善於理財，他解釋：「細個已經入行，但我唔理（錢），全部由我Daddy去負責，到我結婚Daddy就話『俾你嘞』，原來唔係畀我，係畀我太太。我又冇乜所謂，幾好啊，我又唔使諗咁多，要錢咪問佢攞囉。」

1984年林嘉華與無綫服裝指導劉寶珍結婚，當年有傳奉子成婚，但事實勝於雄辯，兒子幾年後才出世。（受訪者提供）

林嘉華當年結婚，已故梅艷芳亦有份觀禮，嘉華接受《香港01》專訪時透露，因為他和太太跟梅姐的經理人及保姆都好熟，大家因此認識。（受訪者提供）

對於傳移民後陷財困，林嘉華開玩笑說：「又話我COVID冇嘢做好慘呀，死咁滯，冇死，我咁講啫。但初移民已經話我擺街檔賣收音機，其實冇錯，不過我係幫當地一個電台賣收音機，因為要有嗰部收音機先接收到訊息，係為慈善籌款，個報道寫得唔清楚啫。」

林嘉華同劉寶珍去邊都一齊。（葉志明 攝）

兩人結婚40多年，依然很sweet。（facebook@Dominic Lam）

二人育有一子。（facebook@Dominic Lam）

曾當眾訓斥懶散後輩

另外，入行50年的林嘉華，對演戲仍然有團火，並曾出言忠告懶懶閒演員。當年王維基準備開台，林嘉華可算是港視重臣之一，兩年拍《警界線》、《驚異世紀》、《開腦儆探》等五部劇集，他透露有次飾演專業人士角色，本來一場簡單沒有對白的場口，眼見同場演員「hea住」排戲，林嘉華忍不住開聲，當場教大家要創造自己的角色，由原本「喂，點呀？係呀！」變成「幾時得閒，我係法國訂咗箱紅酒」，令在場人士心服口服，林嘉華說：「我唔怪佢哋，而係想件事好，我哋做演員，尤其依家嘅製作更加要拼命，將我哋香港喺世界更上一層樓，我哋唔可以再hea㗎嘞！我同佢哋講，你哋呢啲對白真係唔係你依家做緊演員講，如果你再繼續係咁，你將會成為特約演員，再者你仲係咁，就將會成為冇對白嘅群眾演員」。