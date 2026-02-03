「翻版陳法拉」驚爆意外毁容左臉骨折下巴骨裂牙崩　急做手術爆喊

有「翻版陳法拉」之稱的35歲女Rapper譚淇淇（Kiki），近年轉型做KOL，又投資搵錢。譚淇淇曾自爆前男友鍾意吮腳趾，又交過疑似戀童癖男友，兼常遇變態佬自稱「變態佬寵兒」。一年前她受訪自爆慘被走數拖糧7位數，情緒病復發，近日她在Intagram透露不幸發生意外，並上載眼瘀骨折毁容照，傷勢不輕，一度被質疑遭受家暴，惹人憂心！

譚淇淇落樓梯仆倒骨折毁容

譚淇淇上載多張受傷照。相中她一隻眼跌到瘀青，下巴亦受傷。譚淇淇透露落樓梯時不小心仆倒，撞傷塊面，入院發現要做手術，原來左邊面骨折，下巴骨裂兼撞崩牙，她說：「起初以為縫完針就okay 點知照完X光原來左邊面骨折，下巴裂開咗，牙崩咗，要住院做手術。知道消息之後崩潰喊咗，點解要喺我咁忙嘅二月發生呢件事？」

譚淇淇手術後無法說話只能進食流質食物

譚淇接受《香港01》訪問透露現階段只能食流質食物：「之後做完手術有一個月講唔到嘢 而家都食唔到嘢 只能夠食流質嘅嘢」。譚淇淇取消了部分工作，飛往韓國比賽完後將回香港做手術，之後會努力康復，籌備第一次搞的葵涌年宵花市攤檔。

