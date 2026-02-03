黎姿爸爸88歲生日即場吟詩中氣十足　曾患腦膜炎視力模糊聽力不佳

黎姿（Gigi）自與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，將時間投入家庭及幫弟弟黎嬰打理醫美生意，更搖身一變成為上市公司老闆，有「最美CEO」之稱。雖然工作忙碌，但出名孝順的黎姿亦會抽時間陪伴家人，日前她就曬出為爸爸慶祝88歲生日的照片，並寫道：「親愛的爸爸，祝您88歲生日快樂🎂❤️🎂您對中國文學的熱愛深深感染了我，每一首詩、每一幅畫作都是您精神的縮影🖼️在您身邊的每一天都讓我成長，願您常吟詩作畫 陪伴我們🥰🥰」

相中所見，黎姿準備了蛋糕及壽桃為爸爸慶生，一家人齊唱生日歌，黎爸爸更即場吟詩，中氣十足！黎姿亦有分享爸爸的山水畫作及多張與爸爸、媽媽和弟弟的合照，一家四口十分溫馨。

黎姿出身演藝世家

出身演藝世家的黎姿，爺爺是香港電影之父黎民偉，嫲嫲是香港第一代電影明星林楚楚，姑媽黎萱亦是著名甘草演員，黎姿原本衣食無憂，但自爺爺嫲嫲去世後家道中落，一家人由大屋搬細屋，全家只靠黎姿媽媽一人開小貨車送貨養家，加上爸爸小時候曾患腦膜炎，導致聽力不好，隨着年紀增長，視力亦不及以前。而黎姿為了減輕經濟負擔，中三未畢業就出道拍戲，同媽媽一起擔起養家的責任，相當孝順。2007年黎姿的胞弟黎嬰遇到嚴重車禍，翌年黎姿以照顧弟弟為由，全面退出娛樂圈，主力打理弟弟的醫美生意，同年嫁予富商馬廷強，婚後育有三女，家庭事業兩得意！

