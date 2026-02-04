彭羚57歲生日曬高難度拉筋動作自勉　近年轉型禪柔導師狀態大勇

90年代樂壇天后彭羚自從與林海峰結婚並誕下兩女林泳及林清後，便淡出幕前專心相夫教女，雖然甚少公開露面，但這位神隱天后原來一直默默增值自己！近年彭羚愛上禪柔運動（Gyrotonic），更厲害到考獲導師牌，前日（2日）踏入57歲生日的她，激罕在社交平台大曬一段做運動的影片，其高難度動作及驚人柔軟度震驚不少網民，狀態Fit到漏油！

樂壇天后彭羚自從與林海峰結婚並誕下兩女林泳及林清後，便淡出幕前專心相夫教女，雖然甚少公開露面，但原來一直默默增值自己，近年愛上禪柔運動（Gyrotonic），更厲害到考獲導師牌。（IG@casslamb）

除了禪柔，彭羚亦挑戰攀石。（IG@casslamb）

本年初，彭羚以「母親的抉擇」慈善大使身份「出山」，罕有拍片宣傳。（IG@casslamb）

57歲狀態大勇柔軟度驚人 自勉：今日唔做幾時做

彭羚在IG上載了一條經過精心剪輯的短片，從場景及服裝推斷出，這記錄了她過去一年不同日子堅持鍛鍊的成果，身穿運動服的她做出一系列高難度的拉筋及伸展動作，無論是核心力量還是柔軟度都極高，完全看不出已經即將「登六」，絕對是凍齡有術！她以英文留言自勉：「Investing in how I’d like to feel tomorrow. To those who have been a part of this journey with me this past year, let’s keep inspiring one another and grow stronger together.（明天想擁有什麼感覺，取決於今天的投資。感謝過去一年陪我走過這段旅程的朋友，讓我們繼續互相激勵，攜手成長。）」充滿正能量的她更Hashtag了一系列打氣金句：「一年一度為自己打打氣」、「今日唔做幾時做」、「好好珍惜每一天」、「好好享受練習過程」、「練練下就會得」、「儲儲下就會有」，可見毅力驚人。

彭羚在IG上載了一條經過精心剪輯的短片，從場景及服裝推斷出，這記錄了她過去一年不同日子堅持鍛鍊的成果。（IG@casslamb）

身穿運動服的她做出一系列高難度的拉筋及伸展動作，無論是核心力量還是柔軟度都極高！（IG@casslamb）

彭羚的筋腱極柔軟。（IG@casslamb）

其家中健身室有一大片綠油油的山景，心曠神怡。（IG@casslamb）

她以英文留言自勉，意思心：「明天想擁有什麼感覺，取決於今天的投資。」（IG@casslamb）

彭羚感謝各位在過去一年陪她走過這段旅程的朋友，表示繼續互勉。（IG@casslamb）

充滿正能量的她更Hashtag了一系列打氣金句：「一年一度為自己打打氣」、「今日唔做幾時做」、「好好珍惜每一天」、「好好享受練習過程」、「練練下就會得」、「儲儲下就會有」，可見毅力驚人。（IG@casslamb）

考獲導師牌學以致用 助乳癌康復者重拾健康

彭羚被林海峰「私有化」後復出無期，雖然很多歌迷想念其歌聲，但她就絕少開金口，除了2012年破例現身好友黃偉文作品展擔任兩場表演嘉賓外，另一次便是2024年為另一好友黃耀明重踏台板合唱。彭羚近年跟老公一樣熱愛運動，轉型成功的她早前已考獲禪柔運動（Gyrokinesis）導師牌，小班教學授課，又不時將所學回饋社會。人美心善的她，早前透露曾參與一個由醫生和物理治療師合作的養生計劃，專門教授乳癌康復者做運動，透過課程幫助患者恢復活動能力、平衡力及建立獨立性。

黃偉文曾在IG公開自己與林海峰彭羚夫婦的合照。（Instagram/@concertyy）

彭羚為黃耀明罕有開金口，久未露面依舊明艷照人。（黃耀明IG）

彭羚曾小班教學。（IG@casslamb）

彭羚教一班乳癌康復者做禪柔運動。（IG@casslamb）

圈中好友排隊送祝福 網民感嘆：慶幸當年你選擇退出

貼文一出，立即吸引大批圈中好友留言，包括林嘉欣、謝安琪、吳雨霏、Gin Lee等都送上生日祝福，可見彭羚即使退出多年，但仍人緣極好，深受後輩歌手喜愛。雖然不少歌迷仍很懷念她的天籟之音，但看到偶像如今活得如此健康快樂，亦替她感到高興，有網民更感性留言：「當年你選擇退出的時候，心裏萬分不捨，如今看來，反而滿懷慶幸！」認為她選擇了最適合自己、最健康的生活方式。