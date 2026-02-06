鄺玲玲台北騷低胸短裙極限誘惑　烏身美胸搖搖欲墜好牙煙

現年30歲的「港產」泰星鄺玲玲，在香港土生土長，17歲回到泰國讀書，並在當地發展演藝事業，早於《冲遊泰國》系列已因美貌備受港人關注，後來憑著泰國GL劇（女同性戀題材劇集）《我們的秘密》迅速在全球人氣上升，與同劇女演員Orm更成為各大品牌的寵兒，各大時裝周均見到其身影，同時也是不少男士心目中的女神。最近，鄺玲玲和Orm展開巡迴見面會，日前在台北這一站，鄺玲玲的性感火辣打扮更引起網民熱議。

鄺玲玲樣子甜美，身材火辣。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲曾與胡慧沖拍《沖遊香港》節目。（TVB）

鄺玲玲憑泰國GL劇（女同性戀題材劇集）《我們的秘密》迅速在全球人氣上升，與同劇女演員Orm更成為各大品牌的寵兒。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲低胸短裙化身火辣Pink lady

從網上片段可見，當日鄺玲玲與Orm除了與粉絲玩遊戲外，當然不少得大開金口，鄺玲玲入鄉隨俗，深情獻唱國語歌《永不失聯的愛》，不少粉絲大讚「耳朵懷孕」。除了歌聲動人，鄺玲玲當日的造型更是誠意十足，其中一個造型她化身火辣Pink lady，紮起俐落高馬尾凸顯精緻五官，身穿一套粉紅色毛毛低胸背心短裙，大騷白滑美腿，可愛又性感。

鄺玲玲與Orm在台北見面會上大騷美腿。（小紅書截圖）

鄺玲玲日前出席見面會台北站時，化身Pink lady，可愛又性感。（小紅書截圖）

兩人還走下台與粉絲近距離接觸。（小紅書截圖）

烏身大派福利 「搖搖欲墜」場面極震撼

期間，鄺玲玲與Orm更興起走下台與粉絲近距離互動兼大派福利，他們把自製的香水噴向粉絲共享，或許太過投入，當鄺玲玲多次烏身與粉絲接觸時，豐滿上圍隨即呼之欲出，盡飽網民眼底，加上短裙的幼帶設計，令上圍呈現「搖搖欲墜」的震撼視覺，非常牙煙。

鄺玲玲落台向粉絲噴香水。（影片截圖）

這個角度不得了。（影片截圖）

好牙煙。（影片截圖）

粉絲擔心走光：衣服太不安全了！

片段在網上瘋傳後，大批網民被「畫面」所震撼，紛紛表示鼻血直流：「大方」、「要了命了」、「焦點要放哪」、「我的眼睛好忙」、「抱歉，但這是人之常情對吧」、「這麼看胸型非常好看耶」、「美到窒息的感覺是這樣啊！」不過，亦有粉絲擔心鄺玲玲走光，留言投訴：「這個衣服太不安全了」，表示看著都覺得危險。