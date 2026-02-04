星二代30歲生日挑戰內觀　十日被禁說話玩電話只為探索存在意義

鍾慧冰女兒林靜莉（莉莉姑）近年進軍幕前，分別效力過ViuTV、HOY TV及香港電台電視台等，做主持、MC工作口齒伶俐。1月31日是她踏入30歲的大日子，她決定送自己一份不一樣的生日禮物——內觀。

她透露自己曾問ChatGPT：「我想要一個當60歲回望30歲都記得嘅特別慶生方法。」結果AI推薦她各種有趣方式，而她最終選擇了印象最深刻的「10日內觀體驗」。莉莉姑分享這十日的生活：「被沒收電話、不能講嘢、不能書寫、不能做運動、拒絕所有外界接觸，每日4點起身、夜晚9點瞓覺、12個鐘靜坐、5:30後不能進食（其實5點嗰餐得一個水果同幾塊餅乾）其餘時間食飯、散步、洗衫、沖涼，就沒有其他東西做了…」

莉莉姑又談到決定去參加內觀的原因，指人很習慣向外了解世界事物，如自己高峰期可以一年去11次旅行，最長達5個星期，但她發現她能說出一個地方的特色，卻不能回答：「林靜莉是誰？存在意義是什麼？」於是她選擇去一個探索內在之旅，她又表示：「除咗每日12個鐘靜坐得到啟發，因為240小時禁語關係，我無時無刻都同內在傾偈，人生目標、親情關係、快樂來源……好豐盛好充實，我一刻都冇諗過想用電話（多謝小助Mo幫我處理呢10日工作訊息）當然過程一點都不輕鬆，經歷過頭痛心痛胃痛腰痛背痛頸痛大髀痛膊頭痛，但值得💓」

不少人都恭喜莉莉姑探索成功，讚她很叻女，就連她的母親鍾慧冰都留言：「Unbelievable! You have my respect 👍（難以置信！你值得我的敬意！）」而莉莉姑就回覆：「仲睇少我😜」

莉莉姑是鍾慧冰的女兒，亦是「大姐明」林建明契女，她大學畢業後曾任職空姐，之後參加ViuTV節目《阿女又戀嚟》參加者以及《尾二一屆口罩小姐選舉》等入行，她亦是HOY TV節目《一線搜查》及香港電台節目主持。

