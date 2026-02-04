前TVB型爆小生走樣暴肥狂操肌冇瘦過　網民：爭氣食少啲得唔得？

現年58歲的魏駿傑年輕時大隻有型，曾是TVB力捧小生，拍過多部經典劇集《陀槍師姐》系列及《金裝四大才子》。當時他跟滕麗名相戀9年，卻傳出他出軌而分手收場，事業直插谷底。其後北上內地發展，結婚再離婚，暴肥走樣，自爆體重高峰曾接近262磅。去年宣布減肥後，魏駿傑曾拍片做Gym操肌，不過相隔多月似乎成效不大。

魏駿傑後生時相當有型靚仔。(微博圖片)

魏駿傑積極減磅冇瘦過？

魏駿傑日前在小紅書分享了拍攝工作花絮，片中他穿上西裝，身形雖然沒有高峰期般脹爆，但比起以前Fit爆狀態似乎相差甚遠。去年宣布減肥後，魏駿傑曾拍片做Gym操肌，如今相隔多月，似乎成效不大。有大批網民看到片段後，都忍不住留言表示：「為什麽就減不下去」、「爭氣食少啲得唔得？」、「把原來帥氣的駿傑還給我」、「差點沒認出來」。

魏駿傑身形雖然沒有高峰期般脹爆，但比起以前Fit爆狀態似乎相差甚遠。（小紅書）

有網民指出魏駿傑四肢瘦但軀幹胖。（小紅書）

網民擔憂魏駿傑中央肥胖

有網民指出魏駿傑四肢瘦但軀幹胖，擔憂他有中央肥胖，內臟脂肪積聚會顯著增加患上高血壓、二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝的風險。另外，較早前魏駿傑曾被網民偶遇乘搭天星小輪行路喘氣，似乎身體已響起警號，網民留言勸誡：「四肢瘦軀幹胖....」、「得注意身體了兄弟少油鹽，戒糖」、「最危險的身材...」、「真的要小心健康」。

魏駿傑暴肥走樣。（小紅書）