梁諾妍跑38k慶祝38歲生日　產後多次入院曾因跑步過度致經期紊亂

梁諾妍（Inez）與洪永城（Tony）在2021年結婚，婚後育有大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及細女「Sir Nose」Beryl，三年抱兩，一家四口幸福美滿。昨日（2日）梁諾妍迎來38歲生日，繼早前與兩位閨密連詩雅及黎紀君一起歎西班牙菜提早慶祝之外，日前她又與一班跑友跑步慶生，洪永城在社交平台分享短片，為老婆送上生日祝福！

梁諾妍（Inez）與洪永城在2021年結婚。（IG@inez_leong）

一起跑步。（IG@inez_leong）

跑馬拉松。（IG@inez_leong）

跑步健將！（IG@inez_leong）

一家四口幸福美滿。（IG@inez_leong）

梁諾妍跑38k慶祝38歲生日

洪永城寫道：「原來跑步嘅人對時間同數字都特別着緊，尤其係生日，係要跑返佢嘅歲數Number，當我以為係咁易循例18k嘅時候，原來係38k😅😅 ，不過好彩你有班肯陪你癲嘅跑友。生日快樂Inez ，祝我哋百年好合、白頭偕老，期待白住頭髮同你跑100K🧑‍🦳👩‍🦳❤️ 」

生日快樂！（IG@inez_leong）

生日快樂！（IG@guruhung）

同一班跑友跑步！（影片截圖）

38歲跑38k！（影片截圖）

梁諾妍曾因跑步過度致經期紊亂

一向是運動健將的梁諾妍，去年11月突然上載接受針灸治療的照片，並透露疑因跑步過量導致經期紊亂，需要靠針灸調理：「其實我每個月應該因為跑步跑太密影響到啲M個個月都唔準，的起心肝搵EC針通返啲調經穴位，好癲，針完3個鐘後就嚟咗啦。」梁諾妍曾公開承認生完第二胎後身體狀況大不如前：「因為家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我佗二胎嘅時候，我係有好多病痛。」其實梁諾妍自誕下細女後，曾因不同病痛多次入院，包括產後曾因持續發高燒而入院，原來患上乳腺炎，前年8月及去年4月都曾因「生嘢」入院做手術，幸好康復情況理想，她亦很快重返跑道。

梁諾妍自爆經期紊亂，靠針灸治療。（IG截圖）

產後持續發高燒。（IG截圖）

原來患上乳腺炎。（IG截圖）

前年8月亦曾入院。（IG截圖）

去年4月又入院做手術。（IG截圖）

運動健將！（IG@inez_leong）

溫馨。（IG@inez_leong）