百億少奶嫁入豪門13年從不炫富　茶餐廳食沙嗲牛低調行善極貼地

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後三年抱三，誕下一女及一對雙胞胎兒子，豪門新抱地位穩如泰山！榮升百億豪門闊太的汪圓圓淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人低調又恩愛，羡煞旁人！日前，她相約汪詩詩的大女甄濟如（Jasmine）一同做義工兼食茶餐廳，非常貼地！

嫁入豪門13年從不炫富 茶餐廳歎沙嗲牛麵

照片中，汪圓圓不但出入平民化茶餐廳，食沙嗲牛肉公仔麵和飲凍奶茶！除了飲食貼地，汪圓圓在公益事業上亦不遺餘力，她不時身體力行參與基層義工活動，走入老舊社區為長者及基層家庭派發生活物資。其極致貼地的舉動引發網絡熱議，獲封為「最無架子豪門媳婦」。

身體力行做義工！（IG截圖）

汪圓圓在公益事業上亦不遺餘力！（IG截圖）

8億世紀婚禮曾轟動全港 婚後低調恩愛13年

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，整場婚禮使費高達8億！據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，相當大手筆！而汪圓圓婚後亦養尊處優，與老公蔡加讚非常恩愛，令人羨慕！

