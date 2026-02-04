62歲國際巨星勇闖短劇步道　降級願演配角只為一個原因

近年短劇流行，因故事簡短節奏明快，所以深受觀眾支持，而有不少演員亦開始嘗試拍攝短劇，就好像有「功夫皇帝」之稱的李連杰，近日他就現身短劇《源力江湖》的開機儀式上，而他亦因為一個原因不介意作演出，而且還是演配角，令不少網民都大呼期待。

李連杰演出短劇引來不少關注。（李連杰微博圖片）

李連杰因一個原因願演配角

過去短劇被視為不夠專業，甚至乎有主流演員接拍短劇，更被網民嘲笑為「自我降級」，但李連杰作為國際巨星，他並不在乎外界的看法，願接演短劇且不是演男主角，全因是想幫新人鋪路，扶持年輕演員傳承武術文化。

李連杰不是演男主角。（微博圖片）

承擔起傳承文化的責任

李連杰在開機儀式上更提到「感恩」、「承擔」、「分享」三大理念：「『感恩』，我們的文化幾千年，所以作為一個武者，我們感謝通過武功來展示我們民族文化的一些前輩，是因為他們幫過我，所以我感恩。第二個『承擔』，責任的承擔，我們練武我們這一代人在未來在現在都要承擔起傳承文化的責任，這個不是一個短劇，這是第一個開始。第三個『分享』，當你們也去跟其他的網絡朋友武術的愛好者，年輕的朋友去分享，一起參與到這個，中國武術功夫志願者小組，大家來分享我們的文化，這是我們可以跟世界很驕傲的分享，我們特有的文化，我在這裡希望做一個綠葉，我希望給年輕的你們搭橋鋪路，希望你們完成未來的夢想。」

李連杰因想幫年輕演員所以願演配角。（微博圖片）