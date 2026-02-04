港姐冠軍單身後狀態大勇　上圍激凸被指「二次發育」身形更勝從前

現年38歲的陳庭欣（Toby）是2010年香港小姐冠軍，自然是美貌與智慧並重。她於2018年被坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）「私有化」，儘管期間男方多次傳出花邊新聞，但陳庭欣依然投以信任一票，被封「絕世好女友」，可惜兩人最後都敵不過分手厄運，陳庭欣去年12月受訪時透露兩人因「三觀不合」和平分手，無第三者介入。雖然外界總以「豪門夢碎」來形容她，但陳庭欣一於懶理，回覆單身後的生活多姿多彩，狀態甚至更勝之前。日前，有網民在無綫劇集《非常檢控觀》宣傳活動後「野生捕獲」陳庭欣，其激凸身材引起網民熱議。

陳庭欣是2010年的香港小姐冠軍。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣擁一副好身材。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣獲林盛斌介紹「筍盤」

回復單身的陳庭欣，其實一點也不愁寂寞，有圈中「金牌媒人」之稱的阿Bob林盛斌，曾公開表示幫她搵男友：「出年（2026年）我就同你搵男朋友，我咩都唔做淨係招呼你。」並已兌現承諾，向她介紹「筍盤」，可能新年後相約見面。同時，陳庭欣現在也積極參與和推廣匹克球，在高度排汗的運動下，身形fit到漏。

回復單身的陳庭欣，狀態大勇。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣現時積極參與和推廣匹克球運動。（IG@toby_yanyan）

早前仲同姜濤一起打波。（IG@toby_yanyan）

上圍激凸 網民：好像升杯了

近日，有網民分享在無綫劇《非常檢控觀》宣傳活動後，野生捕獲陳庭欣。片中所見，陳庭欣在粉絲呼喚下特意走近大家，親切地派心心、拍照和簽名。近距離鏡頭下，陳庭欣皮膚緊致有光澤，當日她穿上短裙大騷美腿，而上衣的貼身剪裁將她玲瓏浮凸的身材線條表現勾勒出來，尤其是心口位置的「開窿」設計，令事業線若隱若現，吸睛度爆燈。紛紛留言：「好jeng啊toby」、「索」、「身材很好，也靚」；更有網民留意到陳庭欣身形比以前更為豐滿，戲言：「好像升杯了」、「可能第二次發育」；同時，也有網民替陳庭欣不值，留言慨嘆：「形象一直都不錯，笑容很好看，可惜遇人不熟，被耽誤8年」、「女人最寶貴的8年」。

陳庭欣日前盛裝出席劇集宣傳，大騷長腿。（小紅書截圖）

表現親民。（小紅書截圖）

同粉絲做心心。（小紅書截圖）

豐滿身材意外成焦點。（小紅書截圖）