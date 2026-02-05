兩大天王內地開個唱達到設定要求門檻　獲發放一次性獎金獎勵

天王張學友舉行的《張學友60+巡迴演唱》及陳奕迅舉行的《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》，走過的每一個城市都吸引不少觀眾捧場。雖然，演唱會已經圓滿結束，但近日海南省旅遊和文化廣電體育廳就發出公示告稱，指他們在海口站開唱的時候，演出售票已達到《海南省關於支持大型演唱會、音樂節及高品質優秀劇文藝演出實施細則》的要求，所以會按票房及人次設置的門檻，向他們給予一次性的獎金獎勵。

張學友個人巡唱-《張學友60+巡迴演唱會》非常精彩。（資料圖片）

陳奕迅舉行的《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》橫跨全球182場。（資料圖片）

張學友演唱會獲50萬人民幣獎勵

根據內地媒體報導指出，張學友在海口站舉行《張學友60+巡迴演唱》時，演出售票人數為2.29萬人次，已經達到《海南省關於支持大型演唱會、音樂節及高品質優秀劇文藝演出實施細則》要求的2萬人次，已提供的售票收入規模為4303.45萬元人民幣，達到《實施細則》要求的1000萬元人民幣標準，所以符合給予50萬元人民幣一次性獎勵。

張學友演唱會獲海南文旅部門給予一次性獎金獎勵。（資料圖片）

陳奕迅演唱會獲100萬人民幣獎勵

而陳奕迅舉行的《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》，在當地開唱時演出售票人數為3.88萬人次，達到《實施細則》要求的3萬人次，而售票收入規模為6747.72萬元人民幣，達到《實施細則》要求的1500萬元人民幣標準，所以符合給予100萬元人民幣一次性獎勵。

陳奕迅演唱會在海口站演出售票人數為3.88萬人次。（官方提供）

為海口帶來可觀收入

兩大天王在海口站開唱時，當地的酒店預訂量大幅增長，更帶動當地周邊商圈夜間消費增長，為當地的文旅經濟帶來可觀收入，甚至因為粉絲在社交媒體分享現場體驗及海口等等的景點，亦間接提升了該城市的影響力。

張學友寶刀未老。（大會提供）