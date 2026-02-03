張與辰澳門開個唱更設「點歌台」　為粉絲帶來聽覺與視覺雙重衝擊

《中年好聲音3》亞軍張與辰的《The Novara Ball》演唱會澳門站將於3月28日（星期六）晚上6時正，在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行。票價分別為HK$1080 和HK$580 兩種，今日（3號）下午2時正於Klook、大麥、澳門通、City Line等購票網站公開發售。去年是張與辰在音樂事業上豐收的一年，今年他繼續保持這份氣勢，他也希望繼續透過個唱去傳遞音樂理念，但與辰的工作早已排得密密麻麻，不過在主辦單位尚梯娛樂努力爭取下，與辰終於可以把他的音樂帶去澳門，和當地的歌迷見面。與辰說：「非常急不及待在尚梯館的舞台上為大家表演，歌單和服飾也會和之前的個唱有所調整，相信必定能令到專程到澳門支持我的粉絲感到滿意。」

「詩琳美容冠名贊助：張與辰《The Novara Ball》演唱會」澳門站 Poster。(公關提供)

。(公關提供)

今年張與辰繼續保持這份氣勢，他也希望繼續透過個唱去傳遞音樂理念。(公關提供)

今次《The Novara Ball》演唱會澳門站是香港站的延續，，全環繞星河舞美營造沈浸秘境，帶來直抵心靈的聽覺與視覺雙重衝擊！澳門站更有專屬「點歌台」環節暖心上線，與辰將親自走進觀眾席，傾聽你的音樂故事，現場演繹心水曲目，不論冷門佳作還是心頭摯愛，都有機會解鎖專屬Live版本，用最直接的方陪伴回應粉絲的支持。敬請密切留意官方公告，鎖定指定票務平台，親臨澳門尚梯館現場，見證這場音樂盛宴，在星河之下定格專屬音樂記憶！

今次《The Novara Ball》演唱會澳門站是香港站的延續。(公關提供)

是與辰對音樂熱愛的極致詮釋，他從馬來西亞到香港、台北的追夢足跡。(公關提供)

張與辰用最直接的方陪伴回應粉絲的支持。(公關提供)

與辰將親自走進觀眾席，傾聽你的音樂故事，現場演繹心水曲目。(公關提供)

張與辰《The Novara Ball》演唱會澳門站票務信息

演出日期：3月28日（星期六）

演出時間：晚上6時正

演出地點：澳門葡京人H853娛樂館尚梯館

票務單位：Klook、大麥、澳門通、City Line

票價：HK$1080 / HK$580

門票開賣時間：2026年2月3日（星期二）下午2時正

