李日朗行街市「搵着數」　遇熱情老闆娘大讚靚仔兼送水果

李日朗當年因TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》而成為「四葉草」男神，近年他的生活經歷可謂大起大落。他於2003年以歌手身份出道，憑藉其演技和音樂才華贏得不少支持，更憑《傻女》聲名再起，被稱為「哭腔王子」。然而，隨後星途開展卻不如預期，最終選擇漸漸淡出演藝圈。2025年，他甚至曾遠赴印度短暫出家，但隨後迅速還俗，全力投入新生活。李日朗現已轉型為小顏術導師，同時進軍直播帶貨行業，並樂於分享日常生活點滴。

雖然李日朗工作重心轉往內地，但他仍然心繫香港，時常返港與粉絲互動，還透過影片向網民分享香港的獨特魅力。早前，他特意走訪深水埗街市拍片，介紹當地的特色和產品，其中一段買水果的趣事更是在網上引起熱烈討論。影片中，李日朗穿上桃紅色襯衣和白色長褲，打扮休閒又帶時尚感。他對街市上的水果流連忘返，選中了兩顆色香俱佳的水蜜桃，卻因價格稍高而猶豫不決。此時，女檔主大讚李日朗「靚仔」：「90蚊三個畀你！」讓李日朗感到驚喜不已，立刻決定購買。

未料交易不止如此，檔主更因李日朗的親和魅力，加碼送了一把龍眼給他作試吃：「送俾你食，唔使錢！」引得他滿心歡喜。這段親切互動不僅讓李日朗深感窩心，也讓影片觀眾大讚香港街市的溫暖和人情味，再次感受到傳統市井文化的魅力。如今的李日朗雖已遠離主流娛樂圈，但憑藉其努力和多元化的發展，他在不同領域中依舊活出自己的精彩人生。網民紛紛對他的堅韌和自強精神表達敬佩，更有人表示，要為他的一份拼搏精神寫上一個大大的「服」字。