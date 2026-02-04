丁子朗三搭黃宗澤變「另類熒幕CP」　角色及造型都出現驚人的反差

黃宗澤與丁子朗最近一年堪稱為「另類熒幕CP」，三部作品接連合作，無論角色設計還是造型風格，全都展現了令人驚喜的反差效果。由去年中的《執法者們》到年底的《搏憶》，再到最近播出的《暗戀者的救贖》，這對搭檔在不同設定中日益默契，成功詮釋多種人物關係和情感層次。在造型方面，兩位演員也展現出極大的變化與可塑性。

丁子朗雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。(影片截圖)

丁子朗是黃宗澤的綫人，但說是綫人，二人更像兄弟。(影片截圖)

黃宗澤直指丁子朗像他的「契細佬」。(胡凱欣 攝)

《執法者們》

在《執法者們》中，黃宗澤飾演高級督察周俊傑，而丁子朗則出演他的線人丁小非。劇中的兄弟與線人關係充滿感情張力，尤其是丁小非為周俊傑付出一切甚至不惜牺牲，令人印象深刻。黃宗澤一直走熟男路線，劇中以精英督察形象及利落的短髮搭配警隊裝，展現剛毅果斷。相較之下，丁子朗的造型轉變更加驚艷，堪稱洗脫往日「油膩」的成功範例，劇中他以短髮微捲的小混混造型亮相，清爽有活力，連網民都覺得：「他真的應該把這造型焊死！」

丁小非為周俊傑付出一切甚至不惜牺牲。(節目截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

《執法者們》已於內地播出大結局

黃宗澤有難時，丁子朗一定會出手幫忙，而丁子朗被打時，黃宗澤亦會想辦法迎救。(節目截圖)

《搏憶》

《搏憶》裡，他們化身刑警隊長王建與緝毒警韓旭的徒弟小吳，轉為上下級關係，卻因案件帶來彼此間的疑雲和暗中監視。黃宗澤於《搏憶》裡則加入成熟沉穩的屬性，深色警服帶出隊長的氣場。丁子朗則是青澀警員造型恰到好處地呈現角色初涉警界的那股衝勁。

黃宗澤於《搏憶》裡則加入成熟沉穩的屬性，深色警服帶出隊長的氣場。《搏憶》劇照

丁子朗則是青澀警員。(劇集截圖)

《暗戀者的救贖》

到了《暗戀者的救贖》，黃宗澤挑戰病態渣男朱鶴一角，「斯文敗類」這個角色令人眼前一亮；而丁子朗雖只作客串，但二人的角色立場形成鮮明對比，可見他們合作方式的豐富多樣。他化身儒雅外表下隱藏陰狠心機的渣男，西裝革履加分不少。《暗戀者的救贖》中丁子朗雖戲份有限，但其更顯成熟的造型也為角色增添説服力。

黃宗澤挑戰病態渣男朱鶴一角。( 《暗戀者的救贖》截圖)

丁子朗戲份有限。( 《暗戀者的救贖》截圖)

黃宗澤與丁子朗組成「新CP」

透過三部劇可看出，黃宗澤對角色掌控力與細膩詮釋，以及他願意提攜後輩的態度，使得他與丁子朗的合作逐漸默契十足。丁子朗也坦言，在與黃宗澤搭戲中能學到了許多技巧，從中進步不少。儘管網傳丁子朗觀眾緣稍顯不足，但他的表演逐步成熟，已展現出越來越多可能性。期待未來能看到這對「新CP」更多精彩合作，在不同題材中繼續碰撞火花。

黃宗澤對角色掌控力與細膩詮釋，以及他願意提攜後輩的態度。(影片截圖)