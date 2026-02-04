丁子朗三搭黃宗澤變「另類熒幕CP」 角色及造型都出現驚人的反差
黃宗澤與丁子朗最近一年堪稱為「另類熒幕CP」，三部作品接連合作，無論角色設計還是造型風格，全都展現了令人驚喜的反差效果。由去年中的《執法者們》到年底的《搏憶》，再到最近播出的《暗戀者的救贖》，這對搭檔在不同設定中日益默契，成功詮釋多種人物關係和情感層次。在造型方面，兩位演員也展現出極大的變化與可塑性。
《執法者們》
在《執法者們》中，黃宗澤飾演高級督察周俊傑，而丁子朗則出演他的線人丁小非。劇中的兄弟與線人關係充滿感情張力，尤其是丁小非為周俊傑付出一切甚至不惜牺牲，令人印象深刻。黃宗澤一直走熟男路線，劇中以精英督察形象及利落的短髮搭配警隊裝，展現剛毅果斷。相較之下，丁子朗的造型轉變更加驚艷，堪稱洗脫往日「油膩」的成功範例，劇中他以短髮微捲的小混混造型亮相，清爽有活力，連網民都覺得：「他真的應該把這造型焊死！」
《搏憶》
《搏憶》裡，他們化身刑警隊長王建與緝毒警韓旭的徒弟小吳，轉為上下級關係，卻因案件帶來彼此間的疑雲和暗中監視。黃宗澤於《搏憶》裡則加入成熟沉穩的屬性，深色警服帶出隊長的氣場。丁子朗則是青澀警員造型恰到好處地呈現角色初涉警界的那股衝勁。
《暗戀者的救贖》
到了《暗戀者的救贖》，黃宗澤挑戰病態渣男朱鶴一角，「斯文敗類」這個角色令人眼前一亮；而丁子朗雖只作客串，但二人的角色立場形成鮮明對比，可見他們合作方式的豐富多樣。他化身儒雅外表下隱藏陰狠心機的渣男，西裝革履加分不少。《暗戀者的救贖》中丁子朗雖戲份有限，但其更顯成熟的造型也為角色增添説服力。
黃宗澤與丁子朗組成「新CP」
透過三部劇可看出，黃宗澤對角色掌控力與細膩詮釋，以及他願意提攜後輩的態度，使得他與丁子朗的合作逐漸默契十足。丁子朗也坦言，在與黃宗澤搭戲中能學到了許多技巧，從中進步不少。儘管網傳丁子朗觀眾緣稍顯不足，但他的表演逐步成熟，已展現出越來越多可能性。期待未來能看到這對「新CP」更多精彩合作，在不同題材中繼續碰撞火花。