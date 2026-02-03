馮允謙獲男金覺得感動及難忘　與粉絲玩遊戲解讀「Jay星文」

人氣男歌手及叱咜樂壇男歌手金獎得主馮允謙（Jay Fung）近日氣勢如虹！繼早前於頒獎禮榮獲男歌手金獎、及完成首個個人戶外演唱會外，更於近日推出全新專輯《FRAGMENTS OF MY MIND》。為了與樂迷分享喜訊，日前Jay Fung出席將軍澳一商場的舉辦《FRAGMENTS OF MY MIND》簽唱會。席間，Jay Fung即場分享奪金感受、演唱會點滴和暢談製作專輯的靈感及心路歷程，並與一眾粉絲大玩遊戲及演繹歌曲，與粉絲見面作近距離互動，並為新專輯送上簽名，為一眾粉絲帶來驚喜！

活動甫開始，Jay Fung在近五百名粉絲的歡呼與尖叫聲中閃亮登場，粉絲們的尖叫聲此起彼落，氣氛非常熱鬧。台上訪問時，Jay Fung分享了奪得男歌手金獎殊榮的喜悅，形容獲獎當刻十分感動和難忘，並感謝粉絲對他的支持和鼓勵。他更與粉絲深入分享最新專輯創作背後的靈感和點滴，並談及未來的計劃，讓粉絲們充滿期待。

傾談過後，Jay Fung與兩位粉絲進行互動環節，大玩歌曲同名遊戲《手繪黑卡》，粉絲需要發揮創意，設計他們專屬的黑卡，並分享設計概念，作為評判的Jay Fung認真聆聽每份創作，不僅給予鼓勵，場面非常熱鬧。然後，他又與粉絲大玩《然之後估字》，粉絲們需要解讀「Jay星文」，場面十分有趣，笑聲連綿不絕。遊戲結束後，Jay Fung更與粉絲大影即影即有照片，勝出的粉絲更獲得了他的親筆簽名，讓台下的粉絲羨慕不已。

其後，Jay Fung更現場演唱了兩首歌曲《齊柏林飛船》與《手繪黑卡》，真摯歌聲及其音樂魅力籠罩整個商場，粉絲們情緒非常高漲，氣氛熱鬧。隨後，他走到台下與粉絲合照，記錄難忘的時刻。接着，Jay Fung舉行了簽名會，耐心為每一位粉絲簽名、寫上名字與祝福。粉絲表示短時間內又可以與偶像近距離接觸，十分興奮和開心。

