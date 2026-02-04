李龍基解釋被指淒涼獨居「貨倉屋」　感嘆之前因官司花費巨大

現年75歲的李龍基早前與36歲的王青霞（Chris）的「爺孫戀」正式劃上句號，兩人分手後李龍基亦悄然搬離新界700呎「愛巢」。日前李龍基被爆目前獨居在偏遠僻靜的「貨倉屋」，展開低調生活。然而，李龍基回應《星島》查詢時澄清，此「貨倉屋」只是朋友提供的臨時宿舍，用以節省酒店開支，並強調他現時長居於珠海中山，每次回港才借此落腳。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基坦言，這段感情對他來說付出了沉重的代價。他曾為了與Chris結婚決定「淨身出戶」，將名下8層物業悉數給予第二任妻子，而Chris陷入官司纏身期間，李龍基更耗費數十萬積蓄聘請大律師及事務律師替她周旋解困。如今人去樓空，他表示自己未有計劃回港定居或過年，並歎息為了Chris而離開熟悉的環境，甚至移居內地，是一次「連根拔起」的生活改變：「你們指的貨倉屋是朋友的一個宿舍、落腳點，因為暫時是定居中山，每次回香港都要住酒店、千幾蚊晚，好貴啊！朋友提議不如在這裡落腳。」但即使對此有所感慨，他亦提到在中山這邊有不少朋友陪伴，生活仍然充實安定。

李龍基認打擊大。（小紅書）

李龍基曾為了與Chris結婚決定「淨身出戶」，將名下8層物業悉數給予第二任妻子。（葉志明攝）

李龍基不認為王青霞是「虛情假義」。（小紅書）

李龍基因官司花費巨大

對於外界猜測李龍基因官司花費而需住「貨倉屋」，他亦不禁感嘆那段日子花費巨大，但並非窮困至需住「貨倉屋」的境地。他強調目前寄居朋友宿舍只是一個過渡性的安排，並非長期生活的地方。面對種種變故，李龍基坦然接受，並表示未來的一切還需慢慢打算，下步如何仍視乎實際情況而定。