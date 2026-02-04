小男人周記｜陳瑞輝接棒鄭丹瑞演梁寬　預告除剩底褲：360度見到

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie），接棒鄭丹瑞（旦哥）演繹經典廣播劇改編的《小男人周記》音樂劇版「梁寬」一角！該劇由全能音樂劇創作人陳恩碩（Tom）一手包辦編導曲詞，Frankie將於2月28日起作期間限定特邀演出，頭兩場門票秒速售罄。昨日（3日）主辦單位在爆炸戲棚西區劇場舉行發佈會及簽名會，吸引過百「皮寶寶」迫爆現場，雖然暫定演出13場，但Frankie不諱言希望長做長有，可以加場。

阿旦欽點Frankie做接班人：除咗靚仔，就係善良

身為「第一代梁寬」的旦哥，更大讚Frankie有「質地」，欽點他做接班人！阿旦在記者會上透露，挑選Frankie飾演新一代梁寬全因一次偶然：「在物色《小男人周記》角色人選時，有一天我在照鏡時從電視機畫面看見Frankie的身影，頓時發覺他散發一些與梁寬相似的特質。」阿旦笑言除了靚仔外，Frankie更擁有梁寬那種「善良」的特質，更即場搞笑道：「咦，佢好似有啲『質地』係好啱小男人梁寬，除咗靚仔，就係善良。」轉頭問Frankie：「你係咪好善良㗎？」Frankie即笑言：「我螞蟻都唔踩死一隻。」

除了外型和性格，阿旦亦十分欣賞Frankie對演戲的熱誠，兩人曾於劇集《野人老師》合作，阿旦坦言：「最重要係，我見到佢把火，佢有把火喺度。」而Tom亦大讚Frankie做足準備，劇本上的筆記「已經多過我劇本啲字」，「成份嘢都有唔同顏色（mark）喺度，逐句逐句寫低晒。」

勤力mark notes腦容量不足 預告除剩底褲上陣

面對前輩的讚賞，Frankie謙虛表示既驚且喜，坦言今次演出難度甚高，要由頭帶到尾又唱又跳，更要挑戰極速換衫：「我最擔心係Quick Change（快速換衫）嘅環節，因為我冇試過，好似要求接近10秒咁快速，真係未試過，我而家都好緊張。」今次雖然全程都是演梁寬，但其中一部份要留在台上達半個鐘，他笑說要「練好忍尿」。為演好角色，一向因冇記性被取笑是「化學老師」的他，今次都要打大佬：「因為Tom好多嘢都好細微好精準好細緻，好多好多好細微嘅位，真係需要mark好多notes…我覺得自己嘅腦容量真係唔夠喇，真係要mark低返去『咪』！」

劇中梁寬周旋於四位美女之間，看似艷福無邊，但Frankie卻笑言觀眾更有眼福：「艷福無邊……我顧慮唔到依啲喇，我諗觀眾艷福無邊啲喎，因為有一part我係會除剩條底褲。（記者：慶幸係舞台劇冇得影相留底？）我諗遲啲都會有劇照公布喇，大家留意啦。（記者：使唔使拋開心理包袱？）都豁咗出去㗎喇，冇理咁多，為咗演出唔計較！（記者：使唔使健身？）唔需要，做返好似小男人咁就得㗎喇！」被問到屆時露前還是露後，Frankie表示：「我諗360都會見到！」至於是三角還是四角底褲，他則先賣關子，被問有否經歷心理掙扎，他謂：「絕對冇掙扎過，因為都已經付出咗咁多努力，嚟咪嚟囉！」

拒談感情狀況 恭喜Stanley訂婚

對於隊友Stanley（邱士縉）早前宣布與拍拖9年的Alina（李炘頤）訂婚，Frankie表示戥對方開心，自己平時亦冇催對方結婚，覺得順其自然就好。但當被問到自己何時成家立室，他即時「落閘」，被問與另一半關係，他說：「嘩！又問到呢度…同另一半關係都係…工作為主先啦。」至於幾時才計劃結婚？他笑言：「我諗…每個人都有唔同程度，到時就會知道㗎喇，時機到就會知道。（記者：有冇諗過生仔？）不如返返《小男人周記》，結婚我都仲以事業為主，生仔真係好遙遠喇！」

談到MIRROR年底的演唱會，Frankie希望能表演新歌，更想嘗試唱情歌：「自從上次《W.T.F.》之後，我覺得自己可以嘗試下啲情歌，可能搵啲兄弟試下唱情歌。」他更點名想與Edan和Jeremy合作，笑言與Jeremy有身高差，「睇吓可唔可以嚟個身高差襯啲嘢出嚟。」至於FING小組的《DUM!》dance version何時推出，忙於排練音樂劇的他只能耍冧：「sorry呀sorry呀，係我冇時間！」