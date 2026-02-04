Makiyo缺席大S紀念碑揭幕儀式引揣測　疑似關呢位天后事

台灣女星徐熙媛（大S）日前（2日）離世一周年，其家人於金寶山紀念園區舉行了紀念碑揭幕儀式，生前親友紛紛到場表達追思之情，包括昔日的好友「華岡七仙女」柳翰雅（阿雅）、吳佩慈、范瑋琪與范曉萱，連楊丞琳都有去。然而，川島茉樹代（Makiyo）的缺席引起了熱議，令外界揣測不斷。對此，Makiyo的經理人出面解釋：「她有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」也強調稍後會抽空前往金寶山探望。

大S雕像（IG@chendao_lee）

大S雕像（《熙媛的永恆軌道》 製作全紀錄）

Makiyo缺席大S紀念碑揭幕儀式。（IG@makiyo1984）

Makiyo與楊丞琳曾因言論爭執掀起輿論風波

其實Makiyo與楊丞琳去年曾因言論爭執掀起輿論風波，Makiyo指楊丞琳「紅了之後不認人」，而楊丞琳則反擊「一切均為編造」，更揚言保留法律手段。隨著楊丞琳此次現身大S的紀念儀式，而Makiyo卻低調未出席，立即引來網絡各方聯想。但在早前接受媒體訪問時，Makiyo坦言大S離世以來，她對家庭與母親角色有了更多感悟。她提到自己深受大S的啟發，大S珍視孩子想法，總以耐心與包容方式回應孩子的需求，甚至於聚會中仍貼心留意孩子的狀況。這些特質讓Makiyo深刻反思自身育兒方式。

Makiyo指楊丞琳「紅了之後不認人」。（IG@makiyo1984）

楊丞琳則反擊「一切均為編造」。（IG：@rainie77）

此外，她提及夢見過大S，夢中的大S面露燦爛笑容：「看起來很開心，笑容都很大，我們坐車去她的新家，還帶著她兒子。」讓她感受到大S無聲的鼓勵。她認為，大S希望大家從悲痛中走出，重新擁抱生活。這段情誼成為Makiyo心中永不磨滅的回憶，也推動著她以更樂觀的態度面對未來。