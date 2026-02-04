張柏芝機場被偶遇曝真實狀態令人震驚　網民近距離接觸揭私下人品

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張柏芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。不過她依然時刻保持住最佳狀態，日前就有網民於社交網分享了她的生圖，掀起討論。

張栢芝在廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

機場真實狀態令人震驚

日前有網民於社交網分享了偶遇香港國際機場偶遇張柏芝的生圖，以「香港機場偶遇張栢芝」為標題，發文寫道：「皮膚超好，狀態好似20歲少女！好鍾意睇佢嘅電影，快啲復出拍戲啦！」激讚張柏芝的真實狀態。從相中可見張柏芝在一家店舖內shopping，她拉着一個黑色行李箱，身穿白色外套配灰色半身裙，戴上太陽眼鏡和口罩，打扮低調得來又不失時尚氣息。雖然她幾乎遮住了她的臉，但博主現場仍能看到她的皮膚狀態，而張柏芝整個人看來也相當年輕，完全看不出她的真實年紀以及是生過三個小朋友，靚到令人震驚。

有網民留言附和：「今天跟她同一班航班返滬 我還在跟老公說看到個跟張柏芝巨像的妹子 二十多歲真的是她啊 骨架小 皮膚白 頭發厚 口罩帶著眼周看起來很緊致 走路風風火火反正看起來就像20+」，博主就補充說：「張柏芝真係好Nice 㗎！佢會主動同人哋打招呼點頭微笑」。

