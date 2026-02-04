《真情》型男神隱多年近況曝光　一頭銀髮依然靚仔完勝一線小生

曾在TVB經典處境劇《真情》飾演「歸亞南」的郭耀明憑靚仔樣而吸納大批師奶粉絲，郭耀明當年受力捧，拍攝過不少經典劇集，包括《天地男兒》、《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案IV》、《狀王宋世傑》等。不過有傳因被發現與男伴同居而惹疑雲，所以一直未能擔正做主角，其後在2007年退出娛樂圈，轉行做保險。神隱多時的郭耀明近況終於曝光，現年61歲的他變成滄桑型男，完全冇走樣。

郭耀明當年憑靚仔樣而吸納大批師奶粉絲。（劇集畫面）

郭耀明當年受力捧，拍攝過不少經典劇集，包括《天地男兒》、《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案IV》、《狀王宋世傑》等。（劇集畫面）

郭耀明一頭銀髮依然靚仔

近日有網民在社交平台分享一段郭耀明拍片為自己慶祝生日的片段，郭耀明的樣貌與當年分別不大，雖然留有鬍鬚及一頭銀髮，造型滄桑佬味極濃，依然靚仔。退出娛樂圈後，郭耀明早年活躍於社交平台，曾曬出半裸自拍照大騷結實肌肉，身型完全無走樣，如今擁有成熟男人味更勝以前，絕對不輸三哥苗僑偉、吳岱融、張兆輝、關禮傑等型爆中佬。

郭耀明近況曝光，一頭銀髮依然靚仔。（小紅書）

退出娛樂圈後，郭耀明早年活躍於社交平台，曾曬出半裸自拍照大騷結實肌肉。（網上圖片）

曾惹斷背疑雲

郭耀明入行前曾擔任廣告平面設計師，後來因覺得工作沉悶而轉行當藝人。他於1984年參加亞洲電視第三期藝員訓練班，同期同學包括葉子楣和方國珊，畢業後未有立即入行，直至1992年才成為藝人，及後在1994年過檔TVB。在效力TVB 12年間，演出過40部劇集，有傳郭耀明因被發現與男伴同居以致未有被力捧，於2007年拍畢《通天幹探》後決定離開TVB。

郭耀明外形不輸三哥苗僑偉、吳岱融、張兆輝、關禮傑等型爆中佬。（網上圖片）