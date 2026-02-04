百億新抱生圖曝光上圍升級面部圓潤孕味極濃　親認被夫家催生

現年32歲的吳千語（Karena）於2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，成功躋身上流成為「百億新抱」。婚後千語一直被對方捧在手掌心愛護，但她並未停下腳步做少奶奶，依然努力發展個人事業，更進軍直播帶貨行列，早前第二場直播更創下GMV（商品成交總額）突破1.5億人民幣（約1.66億港元）的驚人紀錄，成為新一代「帶貨一姐」。不過外界最關心都是她何時為施家開枝散葉，雖然傳聞不斷，但至今仍只聞樓梯響。而近日千語回港出席活動時被網民野生捕獲，因其身形出現「驚人變化」而再次引起懷孕疑雲。

吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語與老公施伯雄剛去完逾10天南極之旅，並挑戰跳落冰海！（IG圖片）

吳千語昨日（2月3日）與視后佘詩曼一同出席活動。（吳子生攝）

吳千語整個人圓潤不少。（吳子生攝）

上圍升Cup面部圓潤

吳千語昨日（2月3日）與佘詩曼一同出席活動，當日她披着一頭長髮，身穿黑色吊帶低胸閃閃連身裙，高貴大方，散發成熟女人味。期間，千語被網民野生捕獲，她大方合照，非常親民。從網民分享的合照可見，在高炒角度下，千語露出深邃事業線，上圍明顯升級，非常澎湃，而且面部圓潤不少，側身時腹部微微隆起，整個人豐滿不少，孕味極濃。

在網民分享的合照中，吳千語上圍的確很澎湃。（小紅書圖片）

吳千語一身打扮高貴大方。（小紅書圖片）

側身都有很看頭。（小紅書截圖）

有網民發現吳千語腹部微隆，這個感覺非常有「孕」味。（小紅書截圖）

網民指「孕味濃」

網民紛紛留言：「咦，咋變大了，是我錯覺嗎？」、「感覺懷孕了」、「也是第一感覺 面相像懷孕了」、「有了吧 這個臉像是懷了」；但也有心水清的網民，指吳千語向來都有輕微「小肚子」，更表示：「哪有，上個星期才在南極跳水」、「人家前幾天在南極剛跳水，怎麼可能有？」認為若是孕婦絕不可能進行如此激烈的極限活動，因而引起熱議。

整個人都圓潤不少。（小紅書截圖）

承認被夫家催生

對於身材豐滿不少，吳千語受訪時笑言，可能之前南極旅行吃胖了一點，再加上這天的裙子很窄很緊。她亦否認因備孕而有此身形，直言對生B沒有特別準備，順其自然，「以前會覺得是否要後生去完成這件事，現在相信大家都keep得好，遲或早都無問題。」她更坦言有打算雪卵，但覺得現在不是最佳時候。而問到老公的家人可有催生？千語直言：「夫家沒有好明顯催，暗地裏催囉。」

吳千語近年多次被傳出疑似求子。（小紅書）

吳千語之前被網民捕獲時，發現她手上戴上水晶鏈疑助催運生B。（小紅書圖片）

吳千語去年被捕獲現身普陀山！（小紅書照片）

吳千語近年多次被傳出疑似求子，先後被影到手上戴上水晶鏈疑助催運生B，及現身求子聖地浙江普陀山等。其實吳千語與施伯雄之前在內地綜藝節目《愛的修學旅行》就談過生育問題，當時吳千語公開表示自己「恐育」（怕生孩子），最大原因是怕改變現今的生活狀態。她直言不會恐婚，但自己就恐育，箇中原因是與自由度有關，因為一旦生育小朋友，所有生活方式都會改變，她有點懼怕這種改變。吳千語認真地表示：「我有一點點恐育，不恐婚。我們倆其實結不結（婚），我們的生活沒有太大的改變，都是兩個人，然後我們挺習慣兩個人生活的已經。但是生孩子其實還是，就不太知道到時候的工作跟家庭是怎麼樣的，然後覺得我們兩個現在狀態很自由很好，然後有一點點怕改變了這個狀態，不知道是會更好還是更壞。」

吳千語與施伯雄之前曾在內地綜藝節目《愛的修學旅行》談過生育問題。（節目截圖）

吳千語直言不會恐婚，但就有點恐育。（節目截圖）

因為習慣二人相處方式，在時間上想安排旅行可以說走就走，沒有太多顧慮，對於這種生活她很享受，所以她目前想維持這種生活方式：「我們很享受這樣的生活，這段時間裏面，我覺得這個階段，還是可以維持一陣子，然後再想下一步。」而施伯雄對於生小孩的問題是非常尊重吳千語，他曾在節目上表示：「小朋友這個計劃，也有這個想法，但是也看她工作的那個計劃，因為我覺得最終懷孕的那個是女生，那其實對於女生的影響，如果她也是有自己工作的，那我覺得也需要尊重她，（她）希望是在哪一個時間點去嘗試。」他的回答盡現高情商，獲得不少網民激讚。