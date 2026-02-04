麥明詩回應網民提問BB坐長途機的準備　超詳細認真解答贏得讚賞

現年34歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 2024年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，去年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。去年底她就曾出post分享獨自帶仔仔到搭飛機的經歷，更形容2個鐘的機程似搭足8個鐘。

一家三口好溫馨。(麥明詩IG圖片)

麥明詩一個人帶仔仔搭飛機。（IG@louisa_mak）

麥明詩仔仔搭飛機望外面。（IG@louisa_mak）

麥明詩超詳細認真解答網民疑問

雖然麥明詩此次分享已是於去年12月的事，但昨日依然有網民在該post下留言給她。網民留言問道：「帶6個月bb坐13個鐘飛機，有咩要注意or準備會更好？求指教，第一次，心好驚... 我好怕bb會爆喊，雖然佢平時少喊，但好驚佢因環境唔同而突然爆喊。」而麥明詩今日下午就親自回覆了對方說：「起飛餵奶，先用少啲嘅熱水開，留啲空間睇下真係喂嘅時候加熱水定（蒸餾）常溫水。因爲有時你以為起得飛，開定支奶，點知原來架機兜嚟兜去都未take off，跟住支奶又凍曬，我之前過安檢，熱水壺熱水、支裝水都照俾我過。另外帶定啲吱吱裝嘅baby food，in case bb 好快飲曬啲奶都有嘢俾佢啜住平衡耳壓帶勁多消毒濕紙巾，始終十幾個鐘，佢又好奇，點都要俾佢掂吓搞吓周邊啲嘢，所以我會先抹晒成個area」，回答認真又詳細，獲不少網民稱讚。