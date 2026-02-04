視后胡定欣效力TVB 22年宣布離巢：離開舒適區看看外面的世界

TVB兩屆視后胡定欣，去年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，成為幸福人妻。有指她已經有兩年無劇開，主力將重心轉移到音樂事業上，搞音樂會、見面會等等，而今日（4日）趁住立春，她宣布離開效力22年的TVB。

TVB兩屆視后胡定欣，去年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，成為幸福人妻。（IG@nwuuu）

已經兩年無劇開的胡定欣，趁住立春宣布離開效力18年的TVB。（IG@nwuuu）

胡定欣發文表示，想帶著勇氣離開舒適區，去看看外面的世界，同時感謝TVB及邵氏經理人同事過往的照顧，她說：「即使合作方式不一樣，但支持還是依舊。」

胡定欣全文如下：

今天是立春，是新一年的開始💪🏽🌸

2026

一個新開始

一個好開始

帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!!🤟🏽🤟🏽🤟🏽



新一年

決定離開舒適區

自己去看看外面的世界

期待有更多新嘗試、新創作、新火花



感謝過去這幾年

TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧

即使合作方式不一樣

但支持還是依舊



謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~



祝大家身體健康，平安幸福！

人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！💪🏽🤟🏽👏🏽



胡定欣貼運動相宣布新開始。（IG@nwuuu）

胡定欣感謝樂小姐。（IG@nwuuu）

胡定欣參加TVB第三屆CoverGirl選舉並獲得「美寶蓮至迷人Cover Girl大獎」、「Nikon至上鏡Cover Girl大獎」、「California Fitness至Fit Cover Girl大獎」及全場總冠軍，及後於2004年加入無綫電視藝員訓練班第18期藝員訓練班，尚未畢業就獲監製潘嘉德點拍《衝上雲霄》飾演馬德鐘的妹妹凌卓芝一角，正式成為無綫旗下藝人，至今已22年；期間她憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩次奪得視后。