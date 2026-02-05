影壇大亨太太大談「性」經　不要只顧取悅男人：你不是一個「坑」

影視大亨向華強的太太向太（陳嵐）近年活躍社交平台，開設的個人頻道不時分享圈中秘聞及個人意見，吸引不少網民關注。不過近日，向太卻以「生理需求不是禁忌，正視慾望並不羞恥」為題，大談「性」經，直言女性不應將房事視為「妻子的工作」，更直斥不少男性在性事上表現自私，「搞完就算」，當中她更語出驚人：「你不是一個『坑』嘛！」

鼓勵女性大膽提出需求：房事非義務

片中，向太擔着口煙，霸氣十足地說，首先提到民間俗語「三十如狼，四十如虎」，她認為如果女性從未經歷過性高潮，根本不存在「如狼似虎」的說法。她感嘆，以前許多女性，甚至包括她很多朋友，都不知道什麼是「高潮」，「我跟朋友都會聊的，問她們『有嗎？』，對方說『沒試過，只是他要我就給』。」 向太直指，這種「被動」的心態是將房事當成了「妻子的工作」，完全沒樂在其中。她分析，這往往是因為女性難以啟齒，「你很難跟老公講說 『你只顧你的需求，沒有照顧到我的需求。』」

批男性自私 只顧自己舒服

談到兩性差異，向太直言不諱地批評男性普遍較為自私，「男生是自私的，比女生自私多了。大部分男生嗚嗚嗚，搞完就算，我管你有沒有什麼感覺。」她認為，如果男方只顧自己，不顧老婆的感受，長久下來，老婆會覺得無趣，甚至像「一條死魚」攤在那裡，最終雙方都會失去興趣，並語出驚人：「要兩個人都有趣才好玩。你不是一個『坑』嘛！」她覺得性愛是對感情的一個契合，必須雙方一起感到有趣才行，「這種事（房事）合拍，其實夫妻感情也會好一點。男人也要體會到老婆是有需求的，女性不只是一個生育工具。如果不顧及老婆的感受，只是洩慾的一個工具，這是不應該。」

摒棄性羞恥：你有權利享受快樂

向太鼓勵現代女性要勇於正視並提出自己的性需求。她認為女生從小已承擔了太多義務：要好好讀書、好好做事、嫁個好老公、要生兒育女及操持家庭，卻往往忽略了自己的權利，「女性有權利去享受快樂，自我剝奪枉為做人。所以女性的需求要被正視。」最後，她呼籲女性應摒棄傳統的「性羞恥」觀念，「女性不應該有任何的性羞恥，這些都是過去的舊枷鎖，早該丟掉。當然不是叫你做個水性楊花的女人，而是正常該享受的權利就要去享受它。」網民看完影片後，紛紛大讚：「向太真的說大實話，有閱歷是一件很有魅力的事。」

