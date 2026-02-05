亞視視帝近年暴瘦腰痛下半身一度癱瘓　聚會竟被串：有得食好食啦

66歲的「圈中鬼才」林敏驄在娛樂圈中人緣甚廣，與前TVB總經理曾志偉、「三哥」苗僑偉等人均十分熟稔，常相約聚會。林敏驄日前相約尹揚明、「亞視視帝」林韋辰食飯打Golf，這位在內地人氣十足的男星竟然罕有亮相港星聚會，卻十分低調。

林敏驄與尹揚明林韋辰聚會

林敏驄日前在社交平台分享與老友聚會的影片，林敏驄發揮搞笑本色，見到林韋辰姍姍來遲，林敏驄笑指對方「西郊麗」，其後他指2月2日68歲生日的尹揚明快將70歲，是「真『奔七』」，63歲的林韋辰則是「正『奔七』」。

林敏驄串尹揚明生日食餐蛋麵，又笑林韋辰「食飽啲啦，有得食好食啦！」哄到老友笑過不停。林韋辰亦反串戴上新冷帽的林敏驄「成個『冷樣』咁」，氣氛輕鬆。林韋辰一度因坐骨神經痛暴瘦15磅，行路須倚靠助行架，臥病在床逾一個月。林韋辰今行得走得，但言談之間透露仍會腰痛。

張耀揚驚喜現身片段

而一向在內地現身為多的「烏鴉」張耀揚也罕有在林敏驄的片段亮相。他與林敏驄、林韋辰等人合照，笑稱「四大惡人」。張耀揚戴上太陽眼鏡，依然又型又「Cool」，但只有一個鏡頭，沒有說話。林敏驄又面對海景打Golf，十分寫意。

張耀揚曾與李麗蕊艾永玲拍拖

張耀揚於1980年代曾與李麗蕊拍拖4年。他在1996年與台灣模特兒艾永玲拍拖，至1999年分手。2015年至2016年，盛傳張耀揚有一位澳門朋友。他多年前又曾與同性好友蔡一傑傳過緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了同性傳聞。張耀揚感情生活一向十分低調，鮮有公開戀情，近年感情狀況成謎。

