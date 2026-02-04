方媛拍vlog分享工作湊女日常一原因被網民嫌棄　親自回應粉絲訴求

現年38歲的方媛 (Moka) 自從嫁了給大她22歲的天王郭富城之後，成為了天王嫂的她即升呢做闊太，自此過上了少奶奶的富泰生活。方媛樂做城城背後的女人，先後為老公誕了三名寶貝女兒，主力照顧家庭，專注相夫教女，她不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況，以及分享一些好物推介。

一家人好幸福。（方媛微博圖片）

一家人慶祝中秋節好幸福。（方媛微博圖片）

一家四口相當幸福。（方媛微博圖片）

拍vlog一原因被網民嫌棄

日前方媛以「日常|水光發小秘訣」為標題上載了一條vlog，寫道：「即使帶娃和工作，也要守住自己的小精緻」。她在片中分享了她進行拍攝工作，到家鄉出席活動，以及平日湊女兒的日常。她表示：「最近我開始回復我的工作，所以我在家裡的時間格外的緊湊」。雖然方媛早已貴為天王嫂，但她也會間中接Job賺錢，例如會拍片帶貨以及出席品牌活動。她在片中說由於要兼顧事業和家庭，會忙得連吹頭髮的時間都沒有，便分享了她近日愛用的吹風機，並親自示範展示效果。然而有不少網民就嫌她的vlog很多時都有廣告：「廣告太多了」、「姐姐能不能出一期沒有廣子的真實Vlog呢」，「太直觀，每個都是廣告」，有網民就力撐她說：「前兩天不是剛出過純分享無廣的化妝vlog嗎」，方媛就親自回應此評論表示：「是啊，看大家都在問用什麽產品，所以還得繼續安利好物」。

方媛與囡囡。(小紅書)

方媛的vlog分享湊女日常。(小紅書)

方媛的vlog分享湊女日常。(小紅書)

方媛的vlog被指太多廣告。(小紅書)

方媛的vlog分享工作花絮。(小紅書)