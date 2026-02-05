前TVB小生前妻帶囡囡睇BLACKPINK　被爆背夫出軌改頭換面躋身上流

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站早前圓滿落幕，掀起全城熱話，而魏駿傑前妻張利華亦有帶囡囡入場睇騷追星，她在社交平台分享短片，並寫道：「15歲的願望，麻麻陪你實現，懂事又努力的你，陪你一起尖叫，做你的追星搭子💫」片中所見，15歲的Jessica身形高䠷，目測至少170cm，她隨着音樂節奏又唱又跳，非常興奮，張利華更曬出與囡囡的合照，不過網民就將焦點放在她愈來愈精緻的容貌上！

魏駿傑前妻張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（小紅書圖片）

亦師亦友。（小紅書圖片）

度假。（小紅書圖片）

張利華帶15歲囡囡入場睇BLACKPINK追星。（影片截圖）

睇騷。（影片截圖）

又唱又跳。（影片截圖）

好興奮！（影片截圖）

張利華樣貌愈見精緻。（影片截圖）

張利華達2025年度TOT業績標準

張利華自離婚後愈來愈風光，在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，成為對方旗下猛將，不但躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」行列，去年更成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」，收入高達4,897,200港元，成為公司最高業績理財顧問之一，相當犀利！

張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（影片截圖）

旗下猛將！（微博@Agassi王玉環）

魏駿傑前妻張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳。（微博@Agassi王玉環）

張利華在社交平台公布成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的喜訊。（小紅書圖片）

張利華在社交平台公布成為「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的喜訊。（小紅書圖片）

好勁。（小紅書圖片）

有聲有色！（小紅書圖片）

有聲有色！（小紅書圖片）

大展拳腳！（微博@Agassi王玉環）

2024年COT。（小紅書圖片）

2024年COT。（小紅書圖片）

張利華離婚後躋身上流生活富貴

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女，但2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，不但廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，又經常出入名店，更成身名牌，她亦不時周遊列國，飛杜拜打高爾夫球、到日本北海道滑雪等等，生活富貴！而張利華近年打扮亦十分高貴，外貌愈見精緻，蘋果肌相當飽滿，顏值大升級！

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女。（微博@魏駿傑Marco）

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。（微博@Agassi王玉環）

轉戰保險界愈撈愈掂！（微博@Agassi王玉環）

王玉環為張利華慶祝生日。（小紅書圖片）

私交甚篤。（微博@Agassi王玉環）

張利華打扮富貴。（小紅書圖片）

張利華打扮富貴。（小紅書圖片）

張利華近年打扮亦十分高貴，外貌更是愈見精緻，蘋果肌相當飽滿，顏值大升級！（微博@Agassi王玉環）

飛杜拜打高爾夫球。（小紅書圖片）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）