謝寧曲奇店再開分店獲苗僑偉力撐　黃日華5字談及與關寶慧緋聞

前港姐謝寧經商有道，其創辦的手信品牌「曲奇四重奏」做得有聲有色，今（4日）就在尖沙咀黃金地段開設全球首間「蝴蝶酥博物館」藝術概念店，還邀請圈中兩大型男苗僑偉和黃日華擔任嘉賓，吸引不少民眾圍觀，場面非常熱鬧。

苗僑偉、黃日華現身撐場。葉志明 攝）

謝寧暫未有考慮上市

而在接受媒體訪問時，謝寧談到尖沙咀這間藝術概念店，她就表示：「希望將藝術同食品結合埋一齊。」續問到投資多少錢時，在旁的黃日華就笑言：「10隻手指都數唔晒。」而當問到事業越做越好，會不會考慮集資上市時，她就表示：「暫時未有呢個計劃。」

謝寧坦承自己演技差，所以才轉行做餅乾。（葉志明 攝）

謝寧坦承演技差

三人相識多年，談到當年一起拍劇時的趣事，謝寧就笑言：「我記得佢哋恰我。」 在旁的黃日華立即二話不說：「嘩！邊個恰你啫，我都唔當你係人。一個木頭咁咋嘛，對住個木頭做戲。」而謝寧亦坦承不是演戲的材料：「我根本就唔識做戲，如果唔係我就唔使做餅啦！」而在旁的苗僑偉就表示：「唔好俾演戲耽誤咗你嘅大業。」

而對於兩位好朋友的外型，謝寧就指他們越老越有型，更笑指苗僑偉：「後生唔靚仔，而家靚仔到不得了，man啦有男人嘅成熟，兩個都越老越有型。」大家你一句我一句互窒，足以見證他們的友情是有多麼的深厚。

苗僑偉非常靚仔。（葉志明 攝）

黃日華談及與關寶慧緋聞

而提到在早前於盧海鵬的演唱會上，三嫂戚美珍賣力演唱，台風十足，被稱讚唱歌好聽，對於大家稱讚老婆，苗僑偉就表示：「佢喺《歡樂今宵》係歌女嚟㗎嘛，嗰啲大歌星唔去，監製未搵佢上囉。」還透露曾有人找過她開小型演唱會，但她似乎不太感興趣。

另問到黃日華在盧海鵬的演唱會上，主動講與關寶慧的緋聞，澄清相關不實的傳聞，並強調自己目前依然單身，問到是不是解釋完這個困擾了，他就表示：「對我冇困擾 。（以後會唔會同女性合照時唔好咁親密？）都唔會。我覺得事實就係事實，唔好話遷就呢個世界，做返自己。（而家係咪冇戲癮？）冇。」