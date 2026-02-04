TVB力捧小生求婚成功狂做副業參展搵銀　近年被嘲演技差跌出一線

現年37歲的何廣沛（Matthew）參加第26期藝員訓練班入行，參與過《愛·回家》和《My盛Lady》等劇集拍攝，「青靚白淨」的小生外表受到監製導演的青睞，加入TVB的第二年就即有份參演《使徒行者》、《飛虎II》等大製作，在《女人俱樂部》一劇更憑飾演「年青姚子倫」而跑出，晉身「小鮮肉」行列。何廣沛去年憑《金式森林》及《新聞女王2》，被捧為「最佳男配角」，十分犀利。何廣沛自去年向圈外女友Sarah（苗承諾）求婚成功，更是努力賺錢養家。早前他為了參加寵物展親自落手落腳，他說：「老闆沒啥能力，就只能是凡事親力親為」。

何廣沛首演渣男都好入型入格。（官方提供圖片）

何廣沛被陳曉華挑釁到。(影片截圖)

何廣沛經營副業親力親為搵銀

何廣沛早前參加寵物展，他騷出參展商證件，指為了副業而努力，親手拎貨和為攤檔打點，十分勤力。何廣沛完成一切工作後，在攤檔前面跳舞，相當興奮。何廣沛2011年修畢加州州立大學會計系學士課程後，曾於網台9DTV擔任節目主持一年，以及兼職三、四間日式餐廳、賣點心的酒樓、高級鐵板燒餐廳的侍應，十分上進。

女友Sarah操刀的打卡相。（IG@matthew_hkp）

何廣沛與未婚妻Sarah。（IG圖片）

何廣沛曾被嘲演技有問題跌出一線

何廣沛近來接受訪問，被指演技及唸對白發音有問題，年前做過幾套劇男主角後，被嘲諷已跌出一線。何廣沛對此指做男一不容易，要識做人，之後會繼續努力。何廣沛曾透露自小患有先天性聽力障礙，美國讀大學時曾嘗試佩戴助聽器，卻因無法承受過大音量，僅戴兩天便引發劇烈頭痛，被迫放棄。何廣沛去年12月接受訪問，他當時指半年前做基因測試，發現負責感官神經的DNA出現先天性缺陷，醫生直言情況極端，隨時有機會惡化致「永久殘障」，甚至無法正常生活。何廣沛曾因聽力問題，曾被誤會為人「好串」、「不願與人打招呼」，拍戲時他需以沙啞嗓音唸對白，且完全聽不到對手演員的聲音，只能依靠口形猜測。

何廣沛參加寵物展。（抖音）

親自打點。（抖音）

親力親為。（抖音）

一個人搞掂了。（抖音）