前TVB當家小生被偶遇獲讚老得自然　冧招俘虜女粉絲不愧師奶殺手

現年62歲的陶大宇入行逾40年，曾是無綫一線小生，主演過不少經典劇集，當中90年代主演的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等劇集都收視爆燈，更被封為「師奶殺手」。陶大宇與無綫完約後便轉戰內地北上發展，近年憑一首《倒轉地球》再度人氣急升，其獨特唱腔和「水撥式」台風，成功將網民洗腦，也為他帶來大量工作機會，商演邀約不斷。日前，有網民在街頭偶遇陶大宇，其一舉動更令該網民心花怒放。

《刑事偵緝檔案》令陶大宇奠定「師奶殺手」之位。(電視截圖)

陶大宇近年憑一首《倒轉地球》再度人氣急升。（小紅書截圖）

陶大宇早前與吳啟華及張兆輝到佛山舉行《港劇男神演唱會》。

陶大宇生圖曝光

近日，有網民在社交平台分享在街頭上偶遇陶大宇，還成功集郵，該網民開心表示：「在香港偶遇偶像，從小看他電視長大的 #陶大宇」。相中，陶大宇穿上黑色羽絨，打扮休閒。早前被爆再婚的他，在愛情滋潤下，整個人顯得精神爽利，面帶光澤。雖然眼見髮絲漸白，面上亦留有歲月痕跡，但至少沒有「科技感」，慈眉善目，帥氣自然。

陶大宇近日被野生捕獲，雖然已見白髮，但魅力不減。（小紅書截圖）

林建明早前大爆陶大宇與任職傳媒的女友家儀已經結婚。（YouTube影片截圖）

博主更透露，陶大宇不但教她拍照，還說靠近點，非常親和，「也很意外，能見到偶像近距離拍個合照，本來還不好意思站遠一點，他叫我站近點，太愛了。」網民紛紛留言：「63了，真人很帥」、「我超愛他的顏」、「啊，陶大宇啊！那以前是很有特色的帥哥啊！」、「老了還是很帥啊」、「還是没咋變 挺帥挺自然的」；同時也勾起大家對「張大勇」（《刑事偵緝檔案》角色名）的集體回憶，「師奶殺手」果然名不虛傳！

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

18歲喪父未脫孝服趕考藝訓班

其實陶大宇任何經歷都好峰迴路轉，早前他接受《香港01》專訪時，表示18歲那年，3個月間先後喪父喪姊，經歷上午送亡父上山，下午未脫孝服即去投考TVB藝訓班，大宇亦不負所望成功入圍。「唔知係咪爸爸保佑，我記得我去考訓練班時仲着晒白衫白褲白鞋，因為我啱啱送完爸爸上山，孝服都未脫就去浸會個大會堂，企喺度讀完篇稿後等信，過完一關又一關，咁就取錄咗我。」

陶大宇報讀無綫第12期藝員訓練班，當年有「九男女」成功畢業。（受訪者提供）

陶大宇曾經落後於同屆藝訓班同學而感到慚愧。（陳順禎攝）

同期劉青雲劉嘉玲猛人雲集

陶大宇是第12期TVB藝員訓練班學員，五十多人中最後僅得「九男女」獲簽約成為TVB合約藝員，同屆畢業生猛人雲集，包括金像獎最佳男主角的劉青雲、影后劉嘉玲、吳君如，還有藍潔瑛、商天娥、吳啟華等等。入行一年，大宇已經上位做第二男主角，可惜未有好好把握機會，同期同學劉青雲、吳啟華迎頭趕上，漸漸發現自己由監製接觸，跌到PA接洽，心知「瀨嘢」！捱足近十個年頭做閒角，終於接到《刑事偵緝檔檔案》張大勇一角，續集又續集，拍足100集令他成為90年代「師奶殺手」，但亦因為太趕戲，跟拍檔梁榮忠試過四個月每日只睡兩小時，辛苦到踢櫈。

陶大宇憑《刑事偵緝檔案》爆紅被封「師奶殺手」，但拍攝時冇覺好瞓。（TVB電視截圖）

陶大宇喺《刑事偵緝檔案》中將郭可盈角色英文名Jessie讀錯做「車匙」，成為經典。 （劇照）

陶大宇試過離開娘家TVB再回巢，進進出出，甚至被封殺，登六後的他已看淡，「我覺得呢個地方已經唔適合我嘞......因為太了解呢間電視台，佢唔會特別去照顧我哋呢個年紀，我哋呢一類嘅人，佢會畀啲後生機會，我覺得係應該嘅，你畀我做乜啫，我哋呢啲而家個責任係去傳承畀後生，唔係搶佢哋嘅位置，基於呢個理由，咁我覺得呢個地方更加唔適合我。」

陶大宇離巢無綫後簽約王晶，曾拍《縱橫四海》有不俗收視。（ATV截圖）