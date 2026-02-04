保錡球會又出聲明改口宣布雙方已解約：該名球員的確沒有尊重球員

ERROR成員吳保錡前年加盟「全民足球體育會」踢丙組，不過近日就住其去留，球隊彈出彈入，一時以「句句有骨」的聲明宣布踢走保錡，但後來又再改口指其實之前的說法是劇本，並稱：「保錡會繼續喺度踢波。」網民對球隊一時一樣的做法非常不滿，又質疑他們夾宣傳，而社交平台的admin只不斷重複：「明白大家情緒🙏🏽」回應。誰知今日（4日），全民足球體育會再有新講法，竟指早前的版本純屬虛構，宣布：「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員。」同時不忘補一刀：「該名球員的確是沒有尊重球員。」

ERROR成員吳保錡前年加盟「全民足球體育會」踢丙組，不過日前球會就出了一段「句句有骨」的聲明，寸爆發文：「多謝他影響哂每一位隊友的情緒。」又指「池小龍大」，要保錡屈就在球會是浪費了他。（IG@k_p0k1）

今次風波始於球會在1月30日發文指他：「多謝他影響哂每一位隊友的情緒。」、「池小龍大：全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！（名氣大唔過尊重）一視同仁！」、「全民足球體育會浪費左呢個人」等等，更有疑似球會內部群組的對話截圖，內容指「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重。」保錡一度出po指離隊是自己決定，主因是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧，他翌日（31日）出席活動時，坦承自己確實多次缺席練波和比賽，又承認態度差及道歉：「競技性運動本身都會有口舌之爭，確實我嘅態度係有啲差嘅！（何啟華：道歉要快！）Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」

球會聲明「句句有骨」。（fb@全民足球體育會）

有疑似球會內部群組的對話截圖，內容亦流露出不滿指：「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重，池小龍大全民足球體育會狹窄的球會裝不下他的性格同技術。」

保錡則發文表示離開球會是自己決定，即否認被踢走。（IG@k_p0k1）

保錡認態度差並道歉：「Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」（陳順禎 攝）

誰知當晚「全民足球體育會」發文竟稱之前的操作為「搞笑」，更透露保錡將繼續留隊：「其實我地球會都係搞吓笑，學下曼聯咁玩吓流量，估唔到大家都咁踴躍，保錡會繼續喺度踢波 @k_p0k1 。多謝大家嘅影響力，資訊同情緒都收到哂，意想不到丙組足球隊都咁多人留意！多謝大家關注，劇本是天定的，戲是大家一齊演的！」網民怒轟這種宣傳手法，於是球會刪文再於翌日（1日）下午出post補鑊，但效果強差人意，網民仍然繼續鬧，更爆粗詛咒球員，社交平台的admin只不斷重複：「明白大家情緒🙏🏽」回應。

「全民足球體育會」竟改口稱之前的操作為「搞笑」，更透露保錡將繼續留隊：「多謝大家關注，劇本是天定的，戲是大家一齊演的！」並因而激嬲網民。（Threads@memefcfoootball）

全民足球體育會見群情洶湧即刪文再出post：「每個人嘅生命入面，大家都喺等緊一個『轉角位』，呢個未必係咩驚天動地嘅大事，可能只係一份冒險嘅決定，或者係一次失敗後嘅伸手扶持。咁樣就一世的話，寧願用一個搞笑嘅方法去處理！」結果仍難平息網民怒火。（Threads@memefcfoootball）

原本以為事件已正式告一段落，但今日（4日）球會又又又再出聲明，先是向各界道歉：「就本球會於 [31/1/2026 IG/Threads平台] 所發布關於 [不實資訊內容，球會在此鄭重澄清：該內容純屬虛構，並非事實。（呢件事真係抬棺材甩褲）因處理不當而導致了不必要的事情發生，甚至讓部分擁躉感到困惑。對此，我們向所有受影響的人士及合作夥伴表達深切的歉意。」

之後球會澄清五點「事實真相」，並正式宣布「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員。」，聲明如下：

第一：該名球員的確是沒有尊重球員，大家喺球場上都有聽見有看見，他在傳媒都有說過同道歉，這點球會不用多說！

第二：比賽大家都會進入忘我境界少不免都有嘈吵嘅現象！

第三：最重要係尊重雙方，名氣係大唔過尊重，但係球會都有不尊重當時人！

第四：希望不好騷擾其他球員，謝謝！

第五：現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員。祝福他在足球同工作都順順利利！



球會在2月4日下午最新的版本，是「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員。」。（Threads@memefcfoootball）

網民當然繼續鬧，狠批是「狼來了」，更指球會將官方專頁當成個人賬戶玩社交平台，有欠公關技巧、影衰香港足球，不如及早解散；另外也有人替球員不值：「最X慘係班球員，淨係想踢下波姐（啫），搞成咁，出去俾人笑死。」

網民當然繼續鬧，狠批是「狼來了」，更指球會將官方專頁當成個人賬戶玩社交平台，有欠公關技巧、影衰香港足球，不如及早解散。（Threads@memefcfoootball）