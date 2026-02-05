劉德華老婆朱麗倩生圖流出近況罕曝光　打扮樸素依然亮眼狀態驚人

現年64歲的天王劉德華在很多人眼中都是一個完美男人，十分疼鍚家人，也非常之專一。他與與細他5年的老婆朱麗倩，由相愛到結婚至今40年來一直十分恩愛。朱麗倩自從與劉德華一起後便甘願做他背後的女人，專注家庭，生活極之低調且保密。近日有朱麗倩的近照從內地網罕有流出，有內地傳媒影到她在海邊參與佛教活動的照片，曝光了朱麗倩的最新狀態及打扮，惹來網民熱議。

劉德華太太朱麗倩和女兒劉向蕙坐白色七人車來到殯儀館。（葉志明、陳順幀攝）

朱麗倩打扮樸素依然亮眼

從相中可見，朱麗倩當日身穿白色鬆身襯衫，紮起頭髮，戴上了口罩，打扮得相當樸素，貫徹其低調的作風。雖然朱麗倩只露出半張臉，但仍可看到素顏的她眉清目秀，皮膚白皙，且沒有明顯皺紋，氣質出眾，漂亮如昔，狀態絕佳，在人群中依然亮眼，被網民一眼就能認出。當時的她正在參與一場在海邊舉行的佛教活動。而她所孭的黑色名牌手袋亦成為網民的焦點，該手袋是價值近5萬港元的Chanel 22 Bag，為樸實無華的她增添了幾分貴氣。

朱麗倩現身海邊參與佛教活動。(網上圖片)

朱麗倩現身海邊參與佛教活動。(網上圖片)

當年邂逅即一見鍾情

1986年，當年25歲的劉德華跟隨香港明星足球隊，到達吉隆坡時，經過朋友介紹，認識了時年20歲的朱麗蒨。劉德華與朱麗蒨兩人在1997年交往，便認定對方是自己這一生要在一起的人。交往二十多年的他們，在2008年在美國秘密註冊結婚，並在2012年迎來女兒劉向蕙的誕生。劉德華對於家庭生活一直都極之保密，在工作上，婚後的他也是緋聞絕緣體，他曾在訪問中表示：「當你選擇了一個人，在一起後的每一天都不要傷害對方。」劉德華2022年接受《魯豫有約之大咖一日行》訪問時，就罕有地分享了他與老婆的相處模式。他笑言自己已很久沒有喝酒了，也不能在家中喝酒，因為老婆會罵他。

劉德華笑言與太太朱麗倩之間「我唔知佢覺得我咩好」。（《The Do Show》節目截圖）