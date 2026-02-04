Twins 25周年見面會門票炒至$XXXX一張　網民︰呢個價以為睇TWICE

Twins是香港第一女子天團，即使近年新一代女團人才輩出，但Twins一開演唱會仍火速爆滿。適逢出道25周年，Twins宣布將於2月13日及14日在香港AXA dreamland 安盛創夢館舉行「25週年1314新春限定」粉絲見面會，更是新春限定及香港限定版，只此兩場，絕無加場及巡演。

Twins是香港女子天團，即使近年新一代女團輩出，但Twins一開演唱會仍火速爆滿。（資料圖片）

適逢出道25周年，Twins宣布將於2月13日及14日在香港AXA dreamland 安盛創夢館舉行「25週年1314新春限定」粉絲見面會，更是新春限定及香港限定版，只此兩場，絕無加場及巡演。（IG@twinshk）

見面會福利多 情人節頭排正中位置門票炒至$6,900

門票分為兩個票價，$1,980及$1,680，福利包括睇綵排、2對1/2對2/2對8合照、歡送道別、親簽即影即有、親簽小卡及Twins 25限定禮品包，由於場地只可每場容納約1,500人，兩場共3,000，可謂一票難求。網上近日亦流出炒價價目表，見到$1,980的CC行（第三行）單丁位門票，炒到$4,500一張；其中情人節場AA行（全場第一行）正正中位置更是$6,900一張，非正中位置則$6,100一張！至於較後的看台E行位置，都要$3,500一張。

門票分為兩個票價，$1,980及$1,680，福利包括睇綵排、2對1/2對2/2對8合照、歡送道別、親簽即影即有、親簽小卡及Twins 25限定禮品包等。（IG@twinshk）

網上近日流出Twins見面會炒價價目表，見到$1,980的CC行（第三行）單丁位門票，炒到$4,500一張；其中情人節場AA行（全場第一行）正正中位置更是$6,900一張！（網上圖片）

物以罕為貴，Twins現在不常合體出現，今次機會難得，自然成為黃牛炒飛目標！

網民錯將Twins睇成TWICE

網民就批評「炒黃牛」行為，但亦有人認為只是見面會非演唱會，不值得「食炒價」，更好笑的是有不少網民將「Twins」睇錯成月前，剛在香港開完啟德演唱會的韓國女團「TWICE」，留言：「呢個價夠睇TWICE」、「英文唔好..我第一眼睇以為係講緊TWICE」、「睇錯咗做twice ,仲諗緊點解佢哋嚟hk開fan meet」

有不少網民將「Twins」睇錯成韓國女團「TWICE」，留言：「呢個價夠睇TWICE」、「英文唔好..我第一眼睇以為係講緊TWICE」。（IG@twicetagram）