尹天照親揭拒再演殭屍片真相　曾推20部片約：俾我幾多錢都唔拍

亞視神劇《我和殭屍有個約會》系列電影版《驅魔龍族馬小玲》日前在網絡平台上架，隨即勾起一眾「殭屍迷」回憶。片中萬綺雯友情客串，令影迷激動不已；但卻不見另一位靈魂人物「況天佑」尹天照，角色由黃宗澤飾演，有人覺得新鮮感，但也有人可惜未能「經典再現」。事實上，尹天照多年前已斷言不再接拍殭屍片，令不少年輕觀眾大感好奇。隨著電影版掀起熱潮，近日社交平台流出一段尹天照的昔日訪問，由他親口剖白拒拍的真正原因。

亞視神劇《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》日前在網絡上架，再次掀起「殭屍潮」。（資料圖片）

電影中，萬綺雯友情客串，令「殭屍迷」驚喜萬分。（《驅魔龍族馬小玲》預告截圖）

不少「殭屍迷」覺得美中不足是缺少了尹天照。（劇照）

曾被利誘拍殭屍片：開個價嚟啦

尹天照在訪問中憶述，近年大部分時間都在香港，跑山、做Gym和行山，還有去登台賺錢。他直言很多人都知道他不會再拍殭屍片和鬼片之類，但是奇妙的是，早些年的時候，他差不多推掉了十多、二十部殭屍或鬼片題材的邀約，甚至有電影老闆叫他「開個價嚟啦」，但他說「無價」，他不拍。

尹天照當年與萬綺雯合作的《我和殭屍有個約會》系列，至今仍被封為神劇。（劇照）

尹天照與萬綺雯這對「殭屍CP」，非常經典。（劇照）

尹天照解釋原因是他信了主，所以宣布不會再拍：「無論《我和殭屍有個約會》第四輯、第五輯，不好意思，無論你給我多少錢我都不拍。」尹天照續言當然也有「揾食」、都要生活，所以在這些年大部分日子裡，他都去了登台。

尹天照直言不會再拍《我和殭屍有個約會》。（抖音截圖）

尹天照近年積極經營社交平台。（抖音截圖）

人生低谷信了主

尹天照也講到自己為什麼會信主，他舉例人在順境時，根本沒有神，試想事事順利，大把錢又有大把工作機會，還要每天應酬朋友去喝酒，已經忙到不可開交，怎麼有時間回教會「聽你講耶穌」。但人到盡頭，神就開始了，在太太患病期間，他要照顧對方，不想花時間拍戲，怕自己後悔。以前他覺得人生最重要的就是賺多點錢，要在影視圈出名，要每個人看到你會投以羨慕的眼光，但他去到那一剎那，沒有工作，加上自己又患上類風濕，「一切就玩完」。

尹天照在內地有不少商演登台。（小紅書截圖）

非常受歡迎。（小紅書截圖）

轉戰內地

現年61歲的尹天照，是昔日亞視一哥，拍過多套劇集，當中最令人難忘的一定是與「馬小玲」萬綺雯合作的《我和殭屍有個約會》系列，當年他還憑該劇獲得亞洲電視第42屆台慶ATV頒獎典禮「最佳男主角」，紅遍東南亞，至今仍被封為神劇。不過拍畢《我和殭屍有個約會III之永恆國度》後就沒有再拍劇，其後太太被診斷出患上血癌，同時他自己亦患上類風濕，身體痛苦之餘，亦要應付妻子每日6000港元龐大的醫藥費控制病情，加上房子的貸款，令他百上加斤。而在太太要接受親人移植骨髓手術前，他的哥哥又突然離世，令他大受打擊。但尹天照仍堅持推掉工作，全心陪伴和照顧太太。近年。尹天照則轉戰內地發展，雖然鮮有在香港幕前亮相，但憑藉當年「況天佑」一角累積的超高人氣，依然大受歡迎。現時他頻頻接洽商演登台，並活躍於社交平台分享生活細節，同樣深受網民喜愛。

尹天照現時主力內地發展，之前曾主演內地電影《九叔之南茅北馬》。（微博圖片）

尹天照拒演殭屍，轉演道士。（《道師爺2》（影片截圖）