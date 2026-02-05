193爆何啟華酒後失態　與何家千金爭埋單更問：你睇唔起我哋窮人?

由鄒凱光（灘叔）、郭嘉駿（193）及駱振偉（Thor）主持的《晚吹 - 男人亂講嘢》節目，主力討論與男人有關的話題，而最新一集節目以「醉後武士」為主題，三位主持就輪流講自己親身經歷或目擊過的醉酒事件，期間193大爆有位何姓朋友的酒後瘀爆事蹟，雖然他未有開名，但灘叔一句「Dee！講埋啲咁嘅嘢」，就令「阿Dee」何啟華身份呼之欲出。

193出賣「何姓」兄弟醉酒瘀事 灘叔一句「Dee…」爆對方身份

193指事件牽涉「何氏宗親」，包括他那位姓何的男性朋友，以及另一位澳門超級有錢人的女兒「何千金」，為方便理解，193就稱二人為「男何」與「女何」。193憶述有次自己與男何身在台灣，夜晚參與唱K局，大家唱K、飲酒、消遣，他帶「男何」同行，結果對方「係咁隊、係咁隊」，而且更是「飲shot」：「我諗好多時唔熟嘅話，就會飲酒放鬆吓，易啲交流或者想飲少少適應個狀態，快啲追返進度，咁佢就飲啦飲啦，好快就好醉，已經飲咗好多！走嗰時嗰位何千金，佢冇醉嘅，佢都係嚟唱K，玩吓，適可而止……」

何男與何家千金爭畀錢 醉住問：你睇唔起我哋啲窮人呀？

193指去到差不多結賬時，大家都「有大食大」，知規矩讓何千金畀錢，豈料「男何」就爆了一句讓全場震驚的說話。193笑說：「我哋喺側邊睇，行規啦，見到何千金攞卡出嚟，我哋仲扮睇唔到嗰隻。（Thor：都唔好意思啦……）就係有個人好好意思喎！嗰位『男何』，佢話『我畀我畀！你唔好同我爭！』跟住『女何』唔好意思，照畀，『男何』話『你係咪睇唔起我哋啲窮人呀？我畀！』」193表示，對何千金而言，當晚的唱K使費根本如同零錢，根本不會有「睇唔起」的觀念，但自己就替好友汗顏，急忙把他拉走，叫他不要失禮，誰知事件還未完。

何男擔心有錢何千金冇車搭 再問：Call咗車未？使唔使兜埋你？

一行人等何千金結賬後，就齊齊搭𨋢落樓，「男何」突然又問何千金：「Call咗車未？使唔使兜埋你？」193指雖然當時在台灣，對方亦確實有機會Call車，但本來並不打算出聲；而對於好友竟然打算「照顧有錢人」，他覺得十分可笑，結果一下樓，已有一架七人車在等待何千金，根本不用他們擔心。最後193幫「男何」叫車，更爆第二日他得知自己做了這兩件事後，自覺十分羞家。

