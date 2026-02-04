東張西望｜「波仔」又重出江湖招搖撞騙　仲兇苦主「報警都冇用」

今日（4日）一集《東張西望》講到2年前曾報道過的騙子「波仔」又重出江湖，雖然今次苦主梁先生被騙的金額只是6000元，但仍決心站出來讓大家知道這個波仔的可惡之處。梁先生表示因為家裡的洗手間水箱漏水，所以在網上找維修師傅，結果找到了「波仔」。梁先生指找波仔維修水箱花了1200元：「完全係維修妥當，仲非常有禮貌，即係好少師傅會咁有交帶同有禮貌，所有嘢都好正常嘅。」但沒想到之後波仔會成為一個騙子。

騙子「波仔」又重出江湖。(節目截圖)

梁先生表示因為家裡的洗手間水箱漏水，所以在網上找維修師傅，結果找到了「波仔」。(節目截圖)

梁先生跌入波仔的陷阱

波仔更向梁先生笑說：「如果你啲朋友或者隔離鄰居有需要整嘢，你咪介紹吓。」但亦成為了梁先生跌入波仔的陷阱，波仔先向梁先生表示有宗工程需要找別的師傅幫忙，但自己的戶口轉不了錢，所以「請」梁先生幫助轉帳。梁先生出於好心及波仔表示之後有工程可便宜一點，所以就上當了，幫波仔轉帳了一個他不知名的戶口。

梁先生跌入波仔的陷阱。(節目截圖)

波仔先向梁先生表示有宗工程需要找別的師傅幫忙，但自己的戶口轉不了錢，所以「請」梁先生幫助轉帳。(節目截圖)

梁先生前後共轉帳了8次

波仔可能見梁先生已掉陷阱，之後還用過不同的藉口向他借錢，例如：幫他付車資，更利用兒子發燒病了來不及轉帳給拍檔這些藉口向梁先生借錢。梁先生指從1月26日到月底，前前後後一共轉帳了8次，並多次催促波仔還錢：「總共接近6000元，最後一次佢話入返啲錢畀我，點知佢為咗證明佢還錢，就畀圖我。」波仔傳了一些街道圖片及銀行櫃員機失靈的照片給梁先生，他一看就知道是網上圖片，才知道自己被騙。

梁先生前後共轉帳了8次。(節目截圖)

波仔傳了一些街道圖片及銀行櫃員機失靈的照片給梁先生。(節目截圖)

波仔稱「報警都冇用」

梁先生向波仔表示會報警，但波仔竟然回覆梁先生「報警都冇用」，更指警方不會受理，之後便人間蒸發，最後沒有還錢。梁先生表示警方有接受案件，並呼籲更弘的受害者出來報案，把騙徙繩之以法。

梁先生向波仔表示會報警。(節目截圖)