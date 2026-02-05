許紹雄愛女許惠菁短時間內極速成長扛起家庭責任　情緒像坐過山車

去年10月，資深演員許紹雄（Benz雄）因癌症離世，不僅震驚了娛樂圈，也為家人帶來巨大的傷痛。女兒許惠菁當時坦言，這個突然降臨的沉重打擊令她難以接受，然而，她也表示會努力重新站起來，回應父親期待的堅韌精神。近日，她在YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》中，分享了喪父後的心路歷程，談到失去摯親的痛楚，同時也剖白如何在這段情緒如坐過山車的過渡期中，找到重新出發的勇氣。

在影片中，許惠菁與好友何雁詩深度對談，敞開心扉探討自身經歷。她憶述與父親的深厚感情，不僅充滿懷念，更以身為他的女兒而感到自豪。她回想起製作團隊對父親的稱讚，說他是最守時、最敬業的演員，工作上一絲不苟，這種專業態度成為了她最深刻的榜樣：「他的精神是我想掌握的，是留下來的無形資產。」許惠菁一字一句都透露著對父親深切的懷念與欽佩。

走過這段艱難時間，她表示2025年是一個無法形容的一年。在這一年裡，她經歷了一連串感情翻滾、人生課題突如其來的考驗：「大家都知道發生了一些事，所以其實很多計劃都打亂了。 雖然接近三十歲才需要處理這些人生的重大課題，比起許多人已算幸運，但失去至親的痛楚依然難以言喻。」作為家庭中曾經備受呵護的小妹妹，她被迫在短時間內扛起部分家庭責任。雖然家人個性獨立，少了許多實質上的壓力，但情感上的支援與處理父親後事，仍是揮之不去的重要課題。她坦言，有時候情緒波動像坐過山車般無法控制：「一時我可以正常，我們剛才煮的食物，可以放在一邊，都算正常，但一時說起他都可以說到，不會好像想哭想哭。但一時就會想崩潰。很多都是像過山車一樣的情緒，每天都會發生。」

儘管如此，面對生活的挑戰，許惠菁始終秉持父親教會她的專業精神：「爸我們要保持專業，所以，其實我一直沒有停止工作。由那件事到現在，我都是有工作，只不過大家都好體諒我，爸爸會希望我做好自己，做自己喜歡的事情。」她還提到，在父親喪禮前心情雖然沉重，但她仍然答應參與慈善活動為孩童準備食物，只為延續父親期待她繼續前行並持之以恆的態度。這一份正能量感染了不少網友，大家紛紛留言支持她，有人鼓勵她將悲傷慢慢消化，也有人提醒「好好過生活，就是給爸爸最好的回應。」許惠菁用自己的方式與父親告別，並在傷痛中尋找成長意義。儘管挑戰和回憶交織著牽動她的內心，她依然向著未來一步步堅定地邁進。

