唐宮奇案之青霧風鳴劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖簡介

《唐宮奇案之青霧風鳴》陸劇改編自《唐宮奇案之血玉韘》。有孟揚、祝信作為編劇，尹濤為執導，由白鹿、王星越領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。新生代小生王星越藉《墨雨雲間》爆紅後，之後的成績亦相當亮眼，今次第四次搭檔白鹿，首度一同擔正古裝劇，不知道上部劇無疾而終的一段情，今次能否得到完美結局呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《唐宮奇案之青霧風鳴》電視劇情大綱

正值元宵節，寧遠公主即將出嫁前夕，於宮中獻上一曲離別之舞，怎料她的舞姿竟招來藥叉鬼火，使公主在密閉偏殿內離奇身亡，形成極難破解的密室兇案。福昌縣主李佩儀（白鹿 飾）武藝超群、心思細膩，外冷內熱，一心希望追索真相；而太史局太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）思緒冷靜清晰，精通星象觀測與理性推理，把案件抽絲剝繭，此案交由二人聯手徹查。經調查驕橫跋扈的權貴之女和藏有秘密的金吾衛羽林郎將，最終水落石出，捉拿真兇。

兩人繼續合作破解了一連串在大唐內廷發生的「宮闈秘史」詭譎奇案，如「壁上花」、「血色天資」、「吉時秘聞」、「所信非神」。在一宗宗牽涉後宮不同女子的疑案中，李佩儀與蕭懷瑾探尋大唐奇景，並揭開了十五年前李家慘遭滅門的真相，最後那樁名為「七星錯」的案件，正是長年塵封在李佩儀心中的滅門案。她最終不但成功為父親洗刷沉冤，而且在探求真相的路上，與蕭懷瑾埋下深厚的情誼。

《唐宮奇案之青霧風鳴》播出時間｜最新追劇日曆

《唐宮奇案之青霧風鳴》電視劇幾時播? ? 《唐宮奇案之青霧風鳴》一共有34集，由央視八套、優酷播放。CCTV-8晚上21:30開始，每晚播出。優酷會員首更3集，2月6日至8日每日更新2集，SVIP每個更新日多看一集。

《唐宮奇案之青霧風鳴》演員人物關係圖

《唐宮奇案之青霧風鳴》演員

白鹿 飾 李佩儀

王星越 飾 蕭懷瑾

姚安娜 飾 裴愈

趙晴 飾 五仁