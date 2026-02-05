DJ SODA控訴長期受到網絡羞辱外貌「塑膠」：台灣人不喜歡我嗎？

最韓國電音女王DJ SODA深夜於社交平台發長文，坦言出她長期受到網絡外貌攻擊的壓力與心酸，特別點出此類言論多來自台灣網民，並疑惑地發問：「台灣人不喜歡我嗎？」這位以168公分的高挑身材與亮麗短髮成為全球電音圈焦點的舞台女王，上月因漂髮意外剃掉近九成頭髮後不得不以假髮現身，本就飽受打擊的她，如今再陷網絡霸凌風暴，不得已選擇勇敢發聲。

DJ SOD長期受到網絡外貌攻擊的壓力與心酸。(ig@deejaysoda)

DJ SODA深夜於社交平台發長文。(ig@deejaysoda)

DJ SODA以哽咽的語氣描述了自身所遭受的外貌羞辱

文中DJ SODA以哽咽的語氣描述了自身所遭受的外貌羞辱，其中有人批評她「臉越來越怪」，甚至刻薄地稱其為「塑膠」。這樣的言論刺痛了她的內心，使她不得不正視這份源自網絡世界的壓力：「我真的想問一個問題。為什麼在我的貼文下面，會出現外貌攻擊的留言，幾乎都只來自用台語或台灣中文留言的人？」她坦言自己從未對他人外貌指指點點，但卻反覆因自己的外表遭到羞辱，這讓她無法接受，更深深感到無助與傷害。她不禁質疑：「我從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。這真的很傷人。」在她看來，無論是她的個人貼文還是相關新聞話題，留言焦點往往放在她的外表，而非她在音樂上的才華或專業成就，她寫道：「我只希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被任意評價與嘲弄的臉。」

DJ SODA以哽咽的語氣描述了自身所遭受的外貌羞辱。(ig@deejaysoda)

DJ SODA坦言自己從未對他人外貌指指點點，但卻反覆因自己的外表遭到羞辱，這讓她無法接受。(ig@deejaysoda)

DJ SODA上月因漂髮意外導致頭髮嚴重受損

上月因漂髮意外導致頭髮嚴重受損，DJ SODA不得不面對剃短頭髮的現實。這次意外已讓她承受巨大心理壓力，每天流淚、甚至不敢照鏡子。然而風波平息無望，網絡攻擊反而變本加厲，進一步摧折了原本就脆弱的心。她在文章中透露，比起漂髮意外本身，更讓她感到撕心裂肺的是那層出不窮的惡意評論。每條留言就像無形的刀刃，不斷在她身心上留下傷痕。DJ SODA選擇在此時公開控訴，既是訴說多年來沉積於心的苦痛，也是一次對於網絡霸凌現象勇敢的正面迎擊。